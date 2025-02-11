Главу приграничного района проверят после жалоб жителей

Posted 11 февраля, 17:04
Published 11 февраля, 17:04
Modified 11 февраля, 17:04
Updated 11 февраля, 17:04
Следственный комитет проводит дополнительную проверку действий главы Кореневского района Марины Дегтярёвой. Местные жители утверждают, что она не организовала своевременную эвакуацию и якобы покинула район 10 августа. Петицию об её отставке ранее подписали почти 2,5 тысячи человек. Однако чиновница продолжает работу.
Активисты направили заявление в прокуратуру региона и Генпрокуратуру, а также обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину.
В прокуратуре Курской области ранее приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, однако оно было отменено, и началась дополнительная проверка. Пресс-служба СК сообщила «Курским известиям», что подробности будут известны позже.