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Posted 11 февраля, 17:04

Published 11 февраля, 17:04

Modified 11 февраля, 17:04

Updated 11 февраля, 17:04

Проверку проводит следком

Главу приграничного района проверят после жалоб жителей

11 февраля 2025, 17:04
Фото: 1MI. Проверку проводит следком

СК Курской области проверяет действия главы Кореневского района

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Проверка
Ранее почти 2,5 тысячи человек просили об её отставке — была сформирована соответствующая петиция.

Следственный комитет проводит дополнительную проверку действий главы Кореневского района Марины Дегтярёвой. Местные жители утверждают, что она не организовала своевременную эвакуацию и якобы покинула район 10 августа. Петицию об её отставке ранее подписали почти 2,5 тысячи человек. Однако чиновница продолжает работу.

Активисты направили заявление в прокуратуру региона и Генпрокуратуру, а также обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

В прокуратуре Курской области ранее приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, однако оно было отменено, и началась дополнительная проверка. Пресс-служба СК сообщила «Курским известиям», что подробности будут известны позже.

В Сети появилась петиция об отставке чиновницы из приграничья
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#Анна Селищева#Общество#Курская область#Проверка#Чиновник#Приграничье#СВО
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