До женщин далеко: сколько отцов наградили почётным знаком в Белгородской области

Posted 11 февраля, 14:26
Published 11 февраля, 14:26
Modified 11 февраля, 14:28
Updated 11 февраля, 14:28
При формировании списка кандидатов на получение знака «Отцовская слава» в Белгородской области особое внимание уделялось отцам, воспитывающим несколько детей, которые родились и проживают в регионе не менее двух десятилетий.
Основными критериями отбора были достойное воспитание несовершеннолетних и ответственное отношение к семье и родительским обязанностям.
Как рассказали Бел.Ру в региональном правительстве, почётный знак Белгородской области «Отцовская слава», которым награждают одиноких отцов, воспитывающих детей, учредили в регионе с 1 января 2023 года. В 2023 году наградили трёх многодетных отцов, а в 2024 году — четверых.
Кроме знака отцам вручили премии. Общее вознаграждение по итогам прошлого года составило 524 тысячи рублей.
Напомним, почётный знак «Материнская слава» в прошлом году получили более 150 женщин.