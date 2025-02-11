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Posted 11 февраля, 14:26

Published 11 февраля, 14:26

Modified 11 февраля, 14:28

Updated 11 февраля, 14:28

В Белгородской области появился ещё один многодетный отец-одиночка

До женщин далеко: сколько отцов наградили почётным знаком в Белгородской области

11 февраля 2025, 14:26
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области появился ещё один многодетный отец-одиночка

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Эксклюзив
Уже два года в регионе награждают почётным знаком многодетных отцов. Сколько их — читайте ниже.

При формировании списка кандидатов на получение знака «Отцовская слава» в Белгородской области особое внимание уделялось отцам, воспитывающим несколько детей, которые родились и проживают в регионе не менее двух десятилетий.

Основными критериями отбора были достойное воспитание несовершеннолетних и ответственное отношение к семье и родительским обязанностям.

Как рассказали Бел.Ру в региональном правительстве, почётный знак Белгородской области «Отцовская слава», которым награждают одиноких отцов, воспитывающих детей, учредили в регионе с 1 января 2023 года. В 2023 году наградили трёх многодетных отцов, а в 2024 году — четверых.

Кроме знака отцам вручили премии. Общее вознаграждение по итогам прошлого года составило 524 тысячи рублей.

Напомним, почётный знак «Материнская слава» в прошлом году получили более 150 женщин.

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