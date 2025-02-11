День святого Валентина: что подарить и как отметить?

Posted 11 февраля, 06:22
Published 11 февраля, 06:22
Modified 11 февраля, 06:24
Updated 11 февраля, 06:24
День всех влюблённых ежегодно отмечают 14 февраля. Начало традиционного, но не повсеместного, празднования в России приходится на 1990-е годы. Именно с этого периода праздник неофициально закрепился в нашей стране.
Однако, как это обычно бывает, корни праздника уходят в древность. Так, хоть в христианстве и существует несколько мучеников по имени Валентин, вероятнее всего, праздник могли именовать в честь римского священника с тем же именем.
По наиболее распространённой версии, один из римских императоров мог запретить католические свадьбы, поскольку мысли о семье отвлекали бойцов на поле боя. Но священник Валентин решил нарушить запрет и связать узами брака двух влюблённых. Из-за этого его схватили, а 14 февраля ему отрубили голову.
Но есть и другие варианты истории: например, что Валентин мог написать дочери тюремщика письмо, которое стало прообразом валентинки, с подписью «от твоего Валентина». Другая вариация этой истории гласит, что священник также исцелил девушку от слепоты.
Что в действительности послужило рождению такого праздника, доподлинно неизвестно.
Самыми «банальными» подарками на 14 февраля уже долгое время считаются шоколадные и сладкие наборы, романтический ужин, цветы, плюшевые игрушки или бижутерия. Но что подарить, если конкретного запроса от девушки нет, но порадовать вторую половинку очень хочется? Вот несколько таких вариантов.
Если ваш близкий человек крайне ценит уют вокруг себя, то можно остановить свой выбор на ароматических свечах, красивом ночнике, подушке, пледе или фотоальбоме.
Для девушек, любящих бьюти-привычки, можно подарить набор ухода за кожей, косметику или парфюм. Только в этом случае нужно обязательно узнать предпочтения одариваемого, чтобы не промахнуться в выборе бренда, запаха или палитры цветов.
Чтобы вторая половинка расслабилась после трудового дня, подойдёт абонемент в массажный салон или подарочный набор вина и закусок.
Можно остановить свой выбор и на более близких презентах:
Выбирать подарок мужчинам — сложная задача для многих девушек. Конечно, в первую очередь необходимо обращать внимание на предпочтения партнёра. Но что, если явных увлечений нет? В таком случае свой выбор можно остановить на паре универсальных подарков.
Например, мужчине можно выбрать качественные наручные часы. Если партнёр увлекается спортом, то часы можно заменить на фитнес-браслет. Спортсменам также подойдут умные весы для слежения за весом, многофункциональный турник или разборные гантели.
Некоторые парни хоть и повзрослели, но всё равно испытывают любовь к детским игрушкам. Им можно купить либо конструктор Lego, либо радиоуправляемые машину или вертолёт.
Меломану можно подарить новые наушники, Bluetooth-колонку или акустическую систему. А для мастеров на все руки не будут лишними мультитул или большой набор инструментов.
Первым вариантом, предсказуемо, в голову приходит романтический ужин. Однако для создания собственной атмосферы можно провести этот вечер дома, а не в ресторане. Расставить свечи, купить цветы, приготовить вкусные изыски и поговорить со своей второй половинкой до глубокой ночи.
В качестве альтернативы домашнего празднования подойдёт абонемент в спа-салон или ночь в отеле.
Если спокойное празднование немного надоело и хочется активностей, то можно устроить свидание на парных занятиях йогой, в батутном центре или в скалодромном парке. Никто не отменял и путешествия — заехать на одну ночь в уютный шалаш или отправиться в другой город на пару дней.
Чтобы запомнить этот период жизни, можно устроить совместную фотосессию. Это может быть обычная lovestory или особенная тематика, которая охарактеризует конкретно ваши отношения.
Либо же можно посмотреть фильм в арендованном только для двоих кинозале, а затем запустить в небо фонарики в форме сердца.
Вариантов празднования достаточно много, но выбирать стоит только тот, который понравится именно вашей паре.