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Posted 11 февраля, 11:36

Published 11 февраля, 11:36

Modified 11 февраля, 11:54

Updated 11 февраля, 11:54

След от работы ПВО в Белгороде

Давно не было: в Белгороде снова прогремели взрывы, в небе следы от работы ПВО

11 февраля 2025, 11:36
Фото: bel.ru. След от работы ПВО в Белгороде

В Белгороде прозвучало несколько взрывов

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Новости Белгорода
Громко, судя по комментариям в соцсетях, также было в Белгородском районе и Шебекинском округе.

В Белгороде днём 11 февраля прозвучало несколько взрывов. Громко над городом было в районе 14:25.

Судя по комментариям в соцсетях, взрывы также были слышны в Белгородском районе и Шебекинском округе.

Незадолго до громких звуков на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Отбой дали в 14:34.

Есть ли какие-либо последствия в Белгороде, неизвестно. Однако некоторые источники сообщают о появившемся после взрывов дыме.

Дополнено в 14:53: вместе с тем некоторые медиа предполагают, что дым может быть связан не со взрывами, а поступать, например, по трубе промышленного объекта. Официальных комментариев всё ещё не было.

Дым после взрывов в Белгороде
Дым после взрывов в Белгороде. Фото: «Жесть Белгород»

Громко в Белгороде было и вчера, 10 февраля. В оперштабе уточнили, что взрыв был связан с работой ПВО: сбили беспилотник самолётного типа.

Всего же накануне по приграничному региону выпустили 70 снарядов и 52 БПЛА.

#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Дым#Ракетная опасность
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