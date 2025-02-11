Давно не было: в Белгороде снова прогремели взрывы, в небе следы от работы ПВО

Posted 11 февраля, 11:36
Published 11 февраля, 11:36
Modified 11 февраля, 11:54
Updated 11 февраля, 11:54
В Белгороде днём 11 февраля прозвучало несколько взрывов. Громко над городом было в районе 14:25.
Судя по комментариям в соцсетях, взрывы также были слышны в Белгородском районе и Шебекинском округе.
Незадолго до громких звуков на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Отбой дали в 14:34.
Есть ли какие-либо последствия в Белгороде, неизвестно. Однако некоторые источники сообщают о появившемся после взрывов дыме.
Дополнено в 14:53: вместе с тем некоторые медиа предполагают, что дым может быть связан не со взрывами, а поступать, например, по трубе промышленного объекта. Официальных комментариев всё ещё не было.
Громко в Белгороде было и вчера, 10 февраля. В оперштабе уточнили, что взрыв был связан с работой ПВО: сбили беспилотник самолётного типа.
Всего же накануне по приграничному региону выпустили 70 снарядов и 52 БПЛА.