Будут ли в Белгородской области продлевать компенсацию за аренду жилья?

Жительница, которая была вынуждена покинуть свой дом из-за атак ВСУ и поселиться в съёмном жилье, спросила про компенсацию аренды, которая должна действовать в регионе минимум до конца первого весеннего месяца текущего года. Однако будут ли её продлевать, пока не ясно.