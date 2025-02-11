Будут ли в Белгородской области продлевать компенсацию за аренду жилья?

Posted 11 февраля, 15:45
Published 11 февраля, 15:45
Modified 11 февраля, 15:45
Updated 11 февраля, 15:45
Жительница, которая была вынуждена покинуть свой дом из-за атак ВСУ и поселиться в съёмном жилье, спросила про компенсацию аренды, которая должна действовать в регионе минимум до конца первого весеннего месяца текущего года. Однако будут ли её продлевать, пока не ясно.
Оказалось, что решение о продлении или прекращении меры поддержки пока не принималось.
«Компенсация ежемесячной выплаты на оплату договора аренды жилья действует до 31.03.2025 г. Дальнейший срок действия данной меры социальной поддержки будет определён исходя из оперативной обстановки на территории Белгородской области», — ответила в Сети первый замглавы минтруда и соцзащиты региона Олеся Митякина.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что аренду за жильё будут компенсировать жителям ещё нескольких поселений. В настоящее время сумма выплаты составляет 20 тысяч рублей в месяц для обычных семей и 40 тысяч — для многодетных.