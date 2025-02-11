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Posted 11 февраля, 09:19

Published 11 февраля, 09:19

Modified 11 февраля, 21:27

Updated 11 февраля, 21:27

Будет ли наступление ВСУ на Белгородскую область?

Будет ли наступление ВСУ на Белгород? Версия военного эксперта

11 февраля 2025, 09:19
Фото: 1MI. Будет ли наступление ВСУ на Белгородскую область?

Алёхин: ВСУ используют проверенную тактику атак на Белгородскую область

Сюжет
СВО
Ранее появились слухи о возможном наступлении ВСУ на Белгородскую область. Поступающую информацию прокомментировал военный эксперт Геннадий Алёхин.

По мнению военного обозревателя, ветерана боевых действий, полковника Геннадия Алёхина, противник все свои силы направил в Суджу на Курском направлении.

«Оно имеет для них и оперативное, и тактическое, и стратегическое, и политическое значение. Поэтому противник уже несколько дней пытается и контратаковать, и нарастить, и бросить туда все резервы», — высказал точку зрения «Миру Белогорья» Алёхин.

Эксперт считает, что наступление на Белгородскую и Брянскую области вряд ли будет, поскольку ВСУ продолжают атаковать эти регионы по проверенной тактике, запуская дроны и активируя РСЗО.

«У противника ещё есть возможности использовать умные бомбы французского производства. В прошлом году они уже использовались по Белгородской области. Жители не только региона, но и областного центра слышали в выходные звуки и канонаду с границы. Противник пытается проникнуть и прощупать бреши, но им это не удаётся», — заключил эксперт.

На прошлой неделе ВСУ пытались контратаковать курское приграничье, но им удалось помешать. Скопление военных видели и вблизи Белгородской области, но другой эксперт считает, что у противника недостаточно сил для нанесения удара.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Геннадий Алёхин#СВО#Наступление ВСУ
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