Будет ли наступление ВСУ на Белгород? Версия военного эксперта

Posted 11 февраля, 09:19
Published 11 февраля, 09:19
Modified 11 февраля, 21:27
Updated 11 февраля, 21:27
По мнению военного обозревателя, ветерана боевых действий, полковника Геннадия Алёхина, противник все свои силы направил в Суджу на Курском направлении.
«Оно имеет для них и оперативное, и тактическое, и стратегическое, и политическое значение. Поэтому противник уже несколько дней пытается и контратаковать, и нарастить, и бросить туда все резервы», — высказал точку зрения «Миру Белогорья» Алёхин.
Эксперт считает, что наступление на Белгородскую и Брянскую области вряд ли будет, поскольку ВСУ продолжают атаковать эти регионы по проверенной тактике, запуская дроны и активируя РСЗО.
«У противника ещё есть возможности использовать умные бомбы французского производства. В прошлом году они уже использовались по Белгородской области. Жители не только региона, но и областного центра слышали в выходные звуки и канонаду с границы. Противник пытается проникнуть и прощупать бреши, но им это не удаётся», — заключил эксперт.
На прошлой неделе ВСУ пытались контратаковать курское приграничье, но им удалось помешать. Скопление военных видели и вблизи Белгородской области, но другой эксперт считает, что у противника недостаточно сил для нанесения удара.