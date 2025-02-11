Больше миллиона: названы самые крупные суммы, которые белгородцы задолжали детям

Бывают случаи, когда из-за огромных долгов по алиментам белгородцы уходят на СВО, чтобы заработать. Недавно житель области погасил долг по алиментам, отправившись в зону боевых действий. Мужчина задолжал сыну более 440 тысяч рублей и долгое время не выплачивал деньги. Вернувшись из зоны СВО, белгородец подтвердил оплату и выразил желание участвовать в воспитании ребёнка.