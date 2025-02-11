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Posted 11 февраля, 14:07

Published 11 февраля, 14:07

Modified 11 февраля, 14:07

Updated 11 февраля, 14:07

За два последних года долги по алиментам белгородцев увеличились на 55%

Больше миллиона: названы самые крупные суммы, которые белгородцы задолжали детям

11 февраля 2025, 14:07
Фото: 1MI. За два последних года долги по алиментам белгородцев увеличились на 55%

Белгородские приставы за год взыскали 840 млн рублей алиментов

Сюжет
Дети
Сумма выросла по сравнению с 2023 годом.

В прошлом году белгородские приставы взыскали с должников по алиментам 840 млн 93 тыс. рублей. Этот показатель на 158 млн 124 тыс. рублей (23%) превысил сумму, собранную в 2023 году, узнали журналисты Go31.

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, самые крупные выплаты в пользу детей составили 1 млн 623 тыс. рублей, 1 млн 105 тыс. рублей и 964 тыс. рублей.

Напомним, в 2022 году белгородские приставы взыскали 584,9 млн рублей алиментов, что на 32% больше, чем в 2021 году.

Бывают случаи, когда из-за огромных долгов по алиментам белгородцы уходят на СВО, чтобы заработать. Недавно житель области погасил долг по алиментам, отправившись в зону боевых действий. Мужчина задолжал сыну более 440 тысяч рублей и долгое время не выплачивал деньги. Вернувшись из зоны СВО, белгородец подтвердил оплату и выразил желание участвовать в воспитании ребёнка.

Некоторые семьи участников СВО обратились к властям с просьбой помочь погасить долги по алиментам, но получили отказ. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, что военнослужащие могут сами оплачивать алименты за счёт своей зарплаты и единовременных выплат. Муниципальным властям поручено лично следить за процессом и разъяснять порядок выплат семьям.

Белгородец отправился в зону СВО, чтобы закрыть крупный долг по алиментам
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Алименты#Дети#Белгород
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