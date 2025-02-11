Больше миллиона: названы самые крупные суммы, которые белгородцы задолжали детям

Posted 11 февраля, 14:07
Published 11 февраля, 14:07
Modified 11 февраля, 14:07
Updated 11 февраля, 14:07
В прошлом году белгородские приставы взыскали с должников по алиментам 840 млн 93 тыс. рублей. Этот показатель на 158 млн 124 тыс. рублей (23%) превысил сумму, собранную в 2023 году, узнали журналисты Go31.
Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, самые крупные выплаты в пользу детей составили 1 млн 623 тыс. рублей, 1 млн 105 тыс. рублей и 964 тыс. рублей.
Напомним, в 2022 году белгородские приставы взыскали 584,9 млн рублей алиментов, что на 32% больше, чем в 2021 году.
Бывают случаи, когда из-за огромных долгов по алиментам белгородцы уходят на СВО, чтобы заработать. Недавно житель области погасил долг по алиментам, отправившись в зону боевых действий. Мужчина задолжал сыну более 440 тысяч рублей и долгое время не выплачивал деньги. Вернувшись из зоны СВО, белгородец подтвердил оплату и выразил желание участвовать в воспитании ребёнка.
Некоторые семьи участников СВО обратились к властям с просьбой помочь погасить долги по алиментам, но получили отказ. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, что военнослужащие могут сами оплачивать алименты за счёт своей зарплаты и единовременных выплат. Муниципальным властям поручено лично следить за процессом и разъяснять порядок выплат семьям.