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Posted 11 февраля, 13:04

Published 11 февраля, 13:04

Modified 11 февраля, 13:04

Updated 11 февраля, 13:04

В Белгороде по плану должны были уже снять все новогодние украшения

Белгородцы просят отключить «новогодние пушки» в центре города

11 февраля 2025, 13:04
Фото: 1MI. В Белгороде по плану должны были уже снять все новогодние украшения
Сюжет
Новый год
Однако всё с «пушками» оказалось не так-то просто.

Жительница города попросила отключить «новогодние пушки» на улице Белгородского полка. Горожанка приняла их за новогоднюю иллюминацию.

Однако это не так. Мэр города Валентин Демидов ответил, что «пушки» не являются новогодней декорацией, а установлены на фонарных столбах и работают на постоянной основе. Также он отметил, что отключить их невозможно, так как они подключены к централизованной сети освещения города.

Напомним, что в Белгороде 20 января начали демонтаж новогодних украшений. Убрать все новогодние украшения обещали к 10 февраля.

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#Анна Селищева#Город#Новый год#Новости Белгорода#Белгород#Иллюминация#Валентин Демидов
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