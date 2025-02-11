Белгородцы просят отключить «новогодние пушки» в центре города

Posted 11 февраля, 13:04
Published 11 февраля, 13:04
Modified 11 февраля, 13:04
Updated 11 февраля, 13:04
Жительница города попросила отключить «новогодние пушки» на улице Белгородского полка. Горожанка приняла их за новогоднюю иллюминацию.
Однако это не так. Мэр города Валентин Демидов ответил, что «пушки» не являются новогодней декорацией, а установлены на фонарных столбах и работают на постоянной основе. Также он отметил, что отключить их невозможно, так как они подключены к централизованной сети освещения города.
Напомним, что в Белгороде 20 января начали демонтаж новогодних украшений. Убрать все новогодние украшения обещали к 10 февраля.