Белгородцы просят отключить «новогодние пушки» в центре города

Однако это не так. Мэр города Валентин Демидов ответил, что «пушки» не являются новогодней декорацией, а установлены на фонарных столбах и работают на постоянной основе. Также он отметил, что отключить их невозможно, так как они подключены к централизованной сети освещения города.