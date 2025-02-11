Белгородцы массово изучают нейросеть DeepSeek

Posted 11 февраля, 11:58
Published 11 февраля, 11:58
Modified 11 февраля, 12:00
Updated 11 февраля, 12:00
В январе 2025 года пользователям стала доступна новая версия нейросети от китайской компании DeepSeek, которая по ряду параметров опередила конкурентов. Кроме того, разработчик обеспечил бесплатный доступ к услугам своей модели искусственного интеллекта. Это сказалось на популярности сервиса не только в России, но и в Белгородской области в частности. Первыми тестировать новую нейросеть в Брянске начали мужчины (они составили 60% аудитории DeepSeek в январе). Самой активной возрастной категорией оказались пользователи 26-35 лет (30%).
В январе число посетителей сайта DeepSeek из Белгородской области вдвое превысило показатели Шедеврума, который до этого лидировал по количеству пользователей. Кроме того, в топ-5 лидеров оказались сервисы Openal, GigaChat и Fusion Brain. В исследование, однако, не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки — например, YandexGPT и Midjourney.
По сравнению с прошлым январем в Белгородской области вдвое выросло как число пользователей нейросетей, так и трафик, который они тратили на ИИ-сервисы. Мужчины активнее проявляют себя в нейросетях — их доля составила 60% от всех пользователей. Основная аудитория нейросетей — люди в возрасте 26-35 лет (на них приходится 30% пользователей), а также 36-45 лет (27%). На третьем месте абоненты 46-55 лет (22%).
В МегаФоне также подтвердили рост интереса к нейросетям. После изучения обезличенного массива данных эксперты пришли к выводу, что в Белгородской области трафик на такие ресурсы увеличился на 25% в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый высокий интерес у жителей вызвала китайская нейросеть DeepSeek — в январе к ней обращались в 3,3 раза чаще, чем в декабре прошлого года.