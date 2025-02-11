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Posted 11 февраля, 11:58

Published 11 февраля, 11:58

Modified 11 февраля, 12:00

Updated 11 февраля, 12:00

Белгородцы массово изучают нейросеть DeepSeek

Белгородцы массово изучают нейросеть DeepSeek

11 февраля 2025, 11:58
Фото: МегаФон.
За год аудитория таких сервисов в Белгородской области выросла на 45%, а интернет-трафик увеличился в 1,5 раза. Самым популярным сервисом января по числу пользователей оказался китайский DeepSeek. Об этом говорится в исследовании Yota на основе обезличенных данных абонентов.

В январе 2025 года пользователям стала доступна новая версия нейросети от китайской компании DeepSeek, которая по ряду параметров опередила конкурентов. Кроме того, разработчик обеспечил бесплатный доступ к услугам своей модели искусственного интеллекта. Это сказалось на популярности сервиса не только в России, но и в Белгородской области в частности. Первыми тестировать новую нейросеть в Брянске начали мужчины (они составили 60% аудитории DeepSeek в январе). Самой активной возрастной категорией оказались пользователи 26-35 лет (30%).

В январе число посетителей сайта DeepSeek из Белгородской области вдвое превысило показатели Шедеврума, который до этого лидировал по количеству пользователей. Кроме того, в топ-5 лидеров оказались сервисы Openal, GigaChat и Fusion Brain. В исследование, однако, не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки — например, YandexGPT и Midjourney.

По сравнению с прошлым январем в Белгородской области вдвое выросло как число пользователей нейросетей, так и трафик, который они тратили на ИИ-сервисы. Мужчины активнее проявляют себя в нейросетях — их доля составила 60% от всех пользователей. Основная аудитория нейросетей — люди в возрасте 26-35 лет (на них приходится 30% пользователей), а также 36-45 лет (27%). На третьем месте абоненты 46-55 лет (22%).

В МегаФоне также подтвердили рост интереса к нейросетям. После изучения обезличенного массива данных эксперты пришли к выводу, что в Белгородской области трафик на такие ресурсы увеличился на 25% в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый высокий интерес у жителей вызвала китайская нейросеть DeepSeek — в январе к ней обращались в 3,3 раза чаще, чем в декабре прошлого года.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мужчины#Трафик#Белгород#Пользователи#Искусственный интеллект#Возрастные категории#Аудитория#Нейросети#GigaChat#Интернет-сервисы
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