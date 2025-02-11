Белгородцы массово изучают нейросеть DeepSeek

По сравнению с прошлым январем в Белгородской области вдвое выросло как число пользователей нейросетей, так и трафик, который они тратили на ИИ-сервисы. Мужчины активнее проявляют себя в нейросетях — их доля составила 60% от всех пользователей. Основная аудитория нейросетей — люди в возрасте 26-35 лет (на них приходится 30% пользователей), а также 36-45 лет (27%). На третьем месте абоненты 46-55 лет (22%).