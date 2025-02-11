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Posted 11 февраля, 15:01

Published 11 февраля, 15:01

Modified 11 февраля, 15:03

Updated 11 февраля, 15:03

Белгородский завод «Ритм» решили обанкротить

Белгородский завод «Ритм» решили обанкротить

11 февраля 2025, 15:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Банкротство
Совет директоров принял решение подать заявление на добровольное банкротство предприятия.

«Белгородэнергосбыт» собирался обратиться в Арбитражный суд для признания ОАО «Белгородский завод „Ритм““ банкротом. Такое уведомление появилось в системе для проверок контрагентов „СПАРК“ 20 января 2025 года. Уже 4 февраля соответствующее дело появилось в картотеке Арбитражного суда Белгородской области.

По данным из заявления, сбытовая компания требует с предприятия 3,3 млн рублей долга по договору электроснабжения за период с 1 сентября 2024 года по 31 декабря 2024 года. Кроме этой суммы, с общества также хотят взыскать 126 тыс. рублей государственной пошлины.

Однако в документах на сайте суда требования о признании банкротом «Ритма» ещё нет. 5 февраля совет директоров компании проголосовал за добровольное банкротство.

Бенефициаром завода является депутат Госдумы от Белгородской области Валерий Скруг. Согласно данным 2023 года, 50,94% акций «Ритма» принадлежит ООО «Маяк Трейд», ещё 30,59% — ООО «Маяк-Инвест».

Ранее в 2024 году «Белгородэнергосбыт» подавал ещё несколько исков к заводу на 1,6 млн и 3,3 млн. Последний из них уже удовлетворён, а по первому рассмотрение продолжается.

Кроме этого, по данным платформы «Чекко», 30 января 2025 года ФНС заблокировала банковские счета компании. На 10 ноября предыдущего года фирма не погасила налоговые задолженности на сумму 10,4 млн рублей, а также пени и штрафы на сумму 1,2 млн рублей.

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#Алёна Мальцева#Банкротство#Белгород#Ритм#Белгородский бизнес
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