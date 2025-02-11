Белгородский завод «Ритм» решили обанкротить

По данным из заявления, сбытовая компания требует с предприятия 3,3 млн рублей долга по договору электроснабжения за период с 1 сентября 2024 года по 31 декабря 2024 года. Кроме этой суммы, с общества также хотят взыскать 126 тыс. рублей государственной пошлины.