Белгородский цементный завод оштрафовали на 1,5 млн рублей

Posted 11 февраля, 12:20
Published 11 февраля, 12:20
Modified 11 февраля, 12:20
Updated 11 февраля, 12:20
В октябре 2023 года сотрудники Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора провели внеплановую проверку на АО «Белгородский цемент». Чтобы избежать возможных последствий, экс-гендиректор завода Эдуард Андросов предложил инспекторам взятку в 500 тысяч рублей. В «Цемросе», управляющей компании завода, заявили, что шокированы случившимся и готовы сотрудничать со следствием.
Андросов признал вину. В июне 2024 года суд признал экс-руководителя виновным в даче взятки в крупном размере.
Теперь ответственность понесла и организация — суд назначил заводу штраф в 1,5 млн рублей. Кроме того, по ходатайству прокуратуры арестовали автомобили Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia, пишет «Белгород-медиа».
Ранее в АО «Цемрос» приняли решение о реорганизации предприятий, включая «Осколцемент» и «Белгородский цемент». «Осколцемент» решили ликвидировать как юридическое лицо и присоединить к другому предприятию. Всего до конца 2025 года планируется преобразование 16 заводов в филиалы, что позволит централизовать управление, сократить расходы и оптимизировать работу.
Что касается «Белгородского цемента», он также войдёт в процесс реорганизации.