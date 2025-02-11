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Posted 11 февраля, 12:20

Published 11 февраля, 12:20

Modified 11 февраля, 12:20

Updated 11 февраля, 12:20

Цемзаводу выписали штраф

Белгородский цементный завод оштрафовали на 1,5 млн рублей

11 февраля 2025, 12:20
Фото: 1MI. Цемзаводу выписали штраф
Сюжет
Штраф
Суд оштрафовал Белгородский цементный завод за взятку и наложил арест на два автомобиля.

В октябре 2023 года сотрудники Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора провели внеплановую проверку на АО «Белгородский цемент». Чтобы избежать возможных последствий, экс-гендиректор завода Эдуард Андросов предложил инспекторам взятку в 500 тысяч рублей. В «Цемросе», управляющей компании завода, заявили, что шокированы случившимся и готовы сотрудничать со следствием.

Андросов признал вину. В июне 2024 года суд признал экс-руководителя виновным в даче взятки в крупном размере.

Теперь ответственность понесла и организация — суд назначил заводу штраф в 1,5 млн рублей. Кроме того, по ходатайству прокуратуры арестовали автомобили Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia, пишет «Белгород-медиа».

Ранее в АО «Цемрос» приняли решение о реорганизации предприятий, включая «Осколцемент» и «Белгородский цемент». «Осколцемент» решили ликвидировать как юридическое лицо и присоединить к другому предприятию. Всего до конца 2025 года планируется преобразование 16 заводов в филиалы, что позволит централизовать управление, сократить расходы и оптимизировать работу.

Что касается «Белгородского цемента», он также войдёт в процесс реорганизации.

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#Анна Селищева#Город#Штраф#Цементный завод#Новости Белгорода#Белгород
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