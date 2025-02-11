Белгородский цементный завод оштрафовали на 1,5 млн рублей

Ранее в АО «Цемрос» приняли решение о реорганизации предприятий, включая «Осколцемент» и «Белгородский цемент». «Осколцемент» решили ликвидировать как юридическое лицо и присоединить к другому предприятию. Всего до конца 2025 года планируется преобразование 16 заводов в филиалы, что позволит централизовать управление, сократить расходы и оптимизировать работу.