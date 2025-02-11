Белгородка жестоко наказала свою собаку за побеги из дома — животное погибло

О трёх случаях жестокого обращения с животными стало известно в прошлом году. В Борисовском районе пьяный мужчина разозлился на соседского кота, который не позволил себя погладить, и в итоге избил животное. В другом случае староосколец стрелял из пневматической винтовки по собакам в присутствии детей. В Яковлевском округе мужчина убил четырёх щенков бездомной собаки.