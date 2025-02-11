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Posted 11 февраля, 09:02

Published 11 февраля, 09:02

Modified 11 февраля, 09:02

Updated 11 февраля, 09:02

Собака погибла из-за жестокого обращения

Белгородка жестоко наказала свою собаку за побеги из дома — животное погибло

11 февраля 2025, 09:02
Фото: 1MI. Собака погибла из-за жестокого обращения

Белгородка попала под уголовное дело за убийство своей собаки

Мёртвое животное обнаружил участковый. Женщина рассказала, что так хотела «воспитать» собаку.

Происшествие случилось в Алексеевском округе. В жестоком убийстве собаки подозревают хозяйку — 49-летнюю местную жительницу. Произошедшее она объяснила тем, что хотела проучить питомца за периодические побеги из дома и охоту за домашней птицей.

Мёртвую собаку обнаружил участковый. Он пришёл к женщине по обращению алексеевцев: они просили поговорить с хозяйкой, чтобы та прекратила бесконтрольный выгул животного, сообщили в региональном УМВД.

Уголовное дело возбудили за жестокое обращение с животными с применением садистских методов (п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

О трёх случаях жестокого обращения с животными стало известно в прошлом году. В Борисовском районе пьяный мужчина разозлился на соседского кота, который не позволил себя погладить, и в итоге избил животное. В другом случае староосколец стрелял из пневматической винтовки по собакам в присутствии детей. В Яковлевском округе мужчина убил четырёх щенков бездомной собаки.

Хотел отомстить за кота: белгородец стрелял по чужим собакам в присутствии детей
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#Белгородская область#Происшествия#Собака#Белгород#Алексеевский горокруг#Жестокое обращение с животными
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