Белгородка жестоко наказала свою собаку за побеги из дома — животное погибло

Posted 11 февраля, 09:02
Published 11 февраля, 09:02
Modified 11 февраля, 09:02
Updated 11 февраля, 09:02
Происшествие случилось в Алексеевском округе. В жестоком убийстве собаки подозревают хозяйку — 49-летнюю местную жительницу. Произошедшее она объяснила тем, что хотела проучить питомца за периодические побеги из дома и охоту за домашней птицей.
Мёртвую собаку обнаружил участковый. Он пришёл к женщине по обращению алексеевцев: они просили поговорить с хозяйкой, чтобы та прекратила бесконтрольный выгул животного, сообщили в региональном УМВД.
Уголовное дело возбудили за жестокое обращение с животными с применением садистских методов (п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.
О трёх случаях жестокого обращения с животными стало известно в прошлом году. В Борисовском районе пьяный мужчина разозлился на соседского кота, который не позволил себя погладить, и в итоге избил животное. В другом случае староосколец стрелял из пневматической винтовки по собакам в присутствии детей. В Яковлевском округе мужчина убил четырёх щенков бездомной собаки.