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Posted 11 февраля, 07:02

Published 11 февраля, 07:02

Modified 11 февраля, 07:02

Updated 11 февраля, 07:02

Мужчины следили за жертвой несколько месяцев

Белгородец с подельником напал на блогера в Рязани и украл криптовалюту на 14 млн

11 февраля 2025, 07:02
Фото: 1MI. Мужчины следили за жертвой несколько месяцев
Подельником белгородца был житель Казани. Нападение на блогера они планировали долгое время.

Задержаны двое мужчин, подозреваемых в нападении на блогера и похищении криптовалюты на 14 миллионов рублей. Один из задержанных — 23-летний житель Казани, второй — 34-летний белгородец. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

По данным полиции, жертвой преступления стал 27-летний местный житель, ведущий блог о криптовалюте. Двое нападающих поджидали его у подъезда. Один угрожал ножом, второй — электрошокером. Мужчину заставили передать телефон и раскрыть пароли от онлайн-сервисов, после чего перевели всю его криптовалюту на свои счета. Когда на лестничной площадке появился сосед, потерпевший воспользовался моментом и сбежал.

Полицейские вышли на след преступников благодаря вещам, найденным в рюкзаке, который те оставили при побеге. Жителя Казани задержали в Рязани, а его сообщника — в Белгороде.

Мужчины познакомились полгода назад, играя в онлайн-покер. Один из них рассказал другому о рязанском блогере, который занимается криптовалютой и, вероятно, имеет большие сбережения. Злоумышленники начали следить за ним, выяснили его маршруты и арендовали жильё для подготовки к нападению. В течение нескольких месяцев они наблюдали за жертвой, купили электрошокер, нож и верёвки.

После задержания преступники указали место, где выбросили телефон. Полицейские вернули украденное имущество, включая цифровые активы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 3 ст. 162 УК РФ), им грозит до 12 лет тюрьмы. Мужчин арестовали.

Недавно в Белгороде задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам, обманувшим пенсионера из Подмосковья на 15 млн рублей.

Мошенники убедили 65-летнего мужчину перевести деньги на «безопасные» счета, продать автомобиль и квартиру.

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