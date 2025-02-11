Белгородец с подельником напал на блогера в Рязани и украл криптовалюту на 14 млн

Posted 11 февраля, 07:02
Published 11 февраля, 07:02
Modified 11 февраля, 07:02
Updated 11 февраля, 07:02
Задержаны двое мужчин, подозреваемых в нападении на блогера и похищении криптовалюты на 14 миллионов рублей. Один из задержанных — 23-летний житель Казани, второй — 34-летний белгородец. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.
По данным полиции, жертвой преступления стал 27-летний местный житель, ведущий блог о криптовалюте. Двое нападающих поджидали его у подъезда. Один угрожал ножом, второй — электрошокером. Мужчину заставили передать телефон и раскрыть пароли от онлайн-сервисов, после чего перевели всю его криптовалюту на свои счета. Когда на лестничной площадке появился сосед, потерпевший воспользовался моментом и сбежал.
Полицейские вышли на след преступников благодаря вещам, найденным в рюкзаке, который те оставили при побеге. Жителя Казани задержали в Рязани, а его сообщника — в Белгороде.
Мужчины познакомились полгода назад, играя в онлайн-покер. Один из них рассказал другому о рязанском блогере, который занимается криптовалютой и, вероятно, имеет большие сбережения. Злоумышленники начали следить за ним, выяснили его маршруты и арендовали жильё для подготовки к нападению. В течение нескольких месяцев они наблюдали за жертвой, купили электрошокер, нож и верёвки.
После задержания преступники указали место, где выбросили телефон. Полицейские вернули украденное имущество, включая цифровые активы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 3 ст. 162 УК РФ), им грозит до 12 лет тюрьмы. Мужчин арестовали.
Недавно в Белгороде задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам, обманувшим пенсионера из Подмосковья на 15 млн рублей.
Мошенники убедили 65-летнего мужчину перевести деньги на «безопасные» счета, продать автомобиль и квартиру.