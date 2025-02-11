Белгородец с подельником напал на блогера в Рязани и украл криптовалюту на 14 млн

По данным полиции, жертвой преступления стал 27-летний местный житель, ведущий блог о криптовалюте. Двое нападающих поджидали его у подъезда. Один угрожал ножом, второй — электрошокером. Мужчину заставили передать телефон и раскрыть пароли от онлайн-сервисов, после чего перевели всю его криптовалюту на свои счета. Когда на лестничной площадке появился сосед, потерпевший воспользовался моментом и сбежал.