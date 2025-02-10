Зима задержится? Чего белгородцам ожидать от погоды на этой неделе

Во второй вторник февраля, 11-е число, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. При этом в ночное время на регион опустится туман. Порывы северо-восточного ветра ночью не превысят 2-7 м/с, а в светлое время суток усилятся до 5-10 м/с.