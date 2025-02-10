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Posted 10 февраля, 13:21

Published 10 февраля, 13:21

Modified 10 февраля, 13:21

Updated 10 февраля, 13:21

В Белгородской области вновь выпадет снег

Зима задержится? Чего белгородцам ожидать от погоды на этой неделе

10 февраля 2025, 13:21
Фото: 1MI. В Белгородской области вновь выпадет снег

Белгородцев предупредили о морозной неделе и новом снегопаде

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Погода
В Гидрометцентре РФ белгородцев предупредили о морозе: с 10 по 16 февраля в регионе закрепится минусовая температура. Снег ожидается в конце недели.

Во второй вторник февраля, 11-е число, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. При этом в ночное время на регион опустится туман. Порывы северо-восточного ветра ночью не превысят 2-7 м/с, а в светлое время суток усилятся до 5-10 м/с.

Во всей Белгородской области сохранится мороз. Ночью ожидается -12…-7 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -7 °С до -2 °С.

В областном центре ожидается похожая температура: -9 °С ночью и -6 °С днём.

Снегопад ожидается с пятницы по воскресенье, 14–16 февраля.

Мороз крепчает, но без снега: зимняя погода задержится в Белгородской области
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