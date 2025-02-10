Зима задержится? Чего белгородцам ожидать от погоды на этой неделе

Posted 10 февраля, 13:21
Published 10 февраля, 13:21
Modified 10 февраля, 13:21
Updated 10 февраля, 13:21
Во второй вторник февраля, 11-е число, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. При этом в ночное время на регион опустится туман. Порывы северо-восточного ветра ночью не превысят 2-7 м/с, а в светлое время суток усилятся до 5-10 м/с.
Во всей Белгородской области сохранится мороз. Ночью ожидается -12…-7 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -7 °С до -2 °С.
В областном центре ожидается похожая температура: -9 °С ночью и -6 °С днём.
Снегопад ожидается с пятницы по воскресенье, 14–16 февраля.