Заммэра Москвы Ефимов рассказал о строительстве девелоперами пяти ФОКов в 2024 году

Posted 10 февраля, 16:40
Published 10 февраля, 16:40
Modified 10 февраля, 16:40
Updated 10 февраля, 16:40
По словам Владимира Ефимова, за 12 предыдущих месяцев физкультурно-оздоровительные комплексы были возведены в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове. Как сообщает www.mos.ru, суммарная площадь возведенных объектов достигает свыше 46 тысяч квадратных метров. Один из наиболее масштабных центров — ФОК с двумя взрослыми и таким же числом детских бассейнов в Западном Дегунине площадью более 14 тысяч квадратных метров.
Девелоперы принимают активное участие в модернизации спортивной инфраструктуры города. Строительство современных физкультурно-оздоровительных комплексов помогает приобщить население к спорту и активному образу жизни.
Согласно комментарию министра правительства Москвы Владислава Овчинского, возглавляющего столичный департамент градостроительной политики, в конце 2024 года был сдан новый физкультурно-оздоровительный центр площадью более пяти тысяч квадратных метров в районе Южное Бутово. Строение высотой в три этажа возвели на территории площадью 5,1 тысячи квадратных метров. В здании обустроили 25-метровый взрослый и 8-метровый детский бассейны, тренажерный зал, помещение для кроссфит-тренировок, а также два помещения для групповых занятий.
Качество возводимых объектов спортивной инфраструктуры находится на особом контроле у мэра столицы Сергея Собянина.
Представители Комитета государственного строительного надзора города Москвы заявили, что постепенно спорт популяризируется среди горожан посредством ввода в эксплуатацию современных спорткомплексов в жилых районах. Инвесторы активно приступили к формированию спортивной инфраструктуры в рамках воплощения инициатив по постройке жилых объектов и деловых центров.
Ранее Сергей Собянин заявил, что с 2011 года в Москве было построено 327 спортобъектов, из которых 168 — возвели благодаря инвестированию.