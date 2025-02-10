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Posted 10 февраля, 16:40

Published 10 февраля, 16:40

Modified 10 февраля, 16:40

Updated 10 февраля, 16:40

Заммэра Москвы Ефимов рассказал о строительстве девелоперами пяти ФОКов в 2024 году

Заммэра Москвы Ефимов рассказал о строительстве девелоперами пяти ФОКов в 2024 году

10 февраля 2025, 16:40
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В течение прошлого года девелоперы построили пять современных физкультурно-оздоровительных комплексов в разных районах Москвы, о чем отчитался заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Владимира Ефимова, за 12 предыдущих месяцев физкультурно-оздоровительные комплексы были возведены в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове. Как сообщает www.mos.ru, суммарная площадь возведенных объектов достигает свыше 46 тысяч квадратных метров. Один из наиболее масштабных центров — ФОК с двумя взрослыми и таким же числом детских бассейнов в Западном Дегунине площадью более 14 тысяч квадратных метров.

Девелоперы принимают активное участие в модернизации спортивной инфраструктуры города. Строительство современных физкультурно-оздоровительных комплексов помогает приобщить население к спорту и активному образу жизни.

Согласно комментарию министра правительства Москвы Владислава Овчинского, возглавляющего столичный департамент градостроительной политики, в конце 2024 года был сдан новый физкультурно-оздоровительный центр площадью более пяти тысяч квадратных метров в районе Южное Бутово. Строение высотой в три этажа возвели на территории площадью 5,1 тысячи квадратных метров. В здании обустроили 25-метровый взрослый и 8-метровый детский бассейны, тренажерный зал, помещение для кроссфит-тренировок, а также два помещения для групповых занятий.

Качество возводимых объектов спортивной инфраструктуры находится на особом контроле у мэра столицы Сергея Собянина.

Представители Комитета государственного строительного надзора города Москвы заявили, что постепенно спорт популяризируется среди горожан посредством ввода в эксплуатацию современных спорткомплексов в жилых районах. Инвесторы активно приступили к формированию спортивной инфраструктуры в рамках воплощения инициатив по постройке жилых объектов и деловых центров.

Ранее Сергей Собянин заявил, что с 2011 года в Москве было построено 327 спортобъектов, из которых 168 — возвели благодаря инвестированию.

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