Заммэра Москвы Ефимов рассказал о строительстве девелоперами пяти ФОКов в 2024 году

Согласно комментарию министра правительства Москвы Владислава Овчинского, возглавляющего столичный департамент градостроительной политики, в конце 2024 года был сдан новый физкультурно-оздоровительный центр площадью более пяти тысяч квадратных метров в районе Южное Бутово. Строение высотой в три этажа возвели на территории площадью 5,1 тысячи квадратных метров. В здании обустроили 25-метровый взрослый и 8-метровый детский бассейны, тренажерный зал, помещение для кроссфит-тренировок, а также два помещения для групповых занятий.