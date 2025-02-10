«Всех не сможем»: Гладков — о защите техники «Барсом» и «Орланом» в приграничье

Posted 10 февраля, 08:03
Published 10 февраля, 08:03
Modified 10 февраля, 08:05
Updated 10 февраля, 08:05
В ходе еженедельного оперативного совещания 10 февраля губернатор Вячеслав Гладков спросил у своего заместителя Сергея Дядькина, удалось ли увеличить частоту сопровождения бойцами отрядов «Барс-Белгород» и «Орлан» коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники и пассажирского транспорта в приграничье региона.
Дядькин отчитался о проделанной работе положительно. По его словам, сейчас дежурные оперативно принимают заявки на сопровождение и «отказов нет». Вице-губернатор пообещал с этой недели каждую пятницу направлять главе региона итоги работы экипажей сопровождения двух отрядов для информирования.
«Например, на этой неделе было 20 заявок в „Барсе“. Все они удовлетворены», — утверждает Дядькин.
Гладков попросил обратить внимание на необходимость создания логистического центра по данному вопросу. Это особенно важно сделать до наступления весны, когда количество транспорта в приграничье увеличится в том числе из-за работ на полях. Он подчеркнул, что сопровождать каждую единицу техники в таком случае участники добровольческих формирований не смогут.
Ранее власти также поручили бойцам «Барса» сопровождать мусоровозы на территориях вблизи границы, чтобы исключить шанс нападения на транспорт дронов ВСУ.