bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 08:03

Published 10 февраля, 08:03

Modified 10 февраля, 08:05

Updated 10 февраля, 08:05

К весне власти пересмотрят работу «Барса-Белгород» и «Орлана» по защите техники

«Всех не сможем»: Гладков — о защите техники «Барсом» и «Орланом» в приграничье

10 февраля 2025, 08:03
Фото: 1MI.

К весне власти пересмотрят работу «Барса-Белгород» и «Орлана» по защите техники

Сюжет
Приграничье
С наступлением весны движение транспортной техники в белгородском приграничье увеличится. «Барсов» и «орланов», чтоб защитить всех, не хватит. Что решат?

В ходе еженедельного оперативного совещания 10 февраля губернатор Вячеслав Гладков спросил у своего заместителя Сергея Дядькина, удалось ли увеличить частоту сопровождения бойцами отрядов «Барс-Белгород» и «Орлан» коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники и пассажирского транспорта в приграничье региона.

Дядькин отчитался о проделанной работе положительно. По его словам, сейчас дежурные оперативно принимают заявки на сопровождение и «отказов нет». Вице-губернатор пообещал с этой недели каждую пятницу направлять главе региона итоги работы экипажей сопровождения двух отрядов для информирования.

«Например, на этой неделе было 20 заявок в „Барсе“. Все они удовлетворены», — утверждает Дядькин.

Гладков попросил обратить внимание на необходимость создания логистического центра по данному вопросу. Это особенно важно сделать до наступления весны, когда количество транспорта в приграничье увеличится в том числе из-за работ на полях. Он подчеркнул, что сопровождать каждую единицу техники в таком случае участники добровольческих формирований не смогут.

Ранее власти также поручили бойцам «Барса» сопровождать мусоровозы на территориях вблизи границы, чтобы исключить шанс нападения на транспорт дронов ВСУ.

Белгородец из «Барса» оставил жалобу о не выплате денег и получил замечание за другую
Узнать подробнее
Читайте также:
Бойцам «Орлана» задерживают зарплату? Ответ оперштаба БелгородаЗа что хотят наградить бойцов отряда «Барс-Белгород»?Бойцы «Барса-Белгород» помогут решить «мусорную проблему» в приграничье
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Весна#Пассажирский транспорт#Коммунальная техника#Приграничье#Сельскохозяйственная техника#СВО#Барс-Белгород#Орлан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика