«Всех не сможем»: Гладков — о защите техники «Барсом» и «Орланом» в приграничье

Гладков попросил обратить внимание на необходимость создания логистического центра по данному вопросу. Это особенно важно сделать до наступления весны, когда количество транспорта в приграничье увеличится в том числе из-за работ на полях. Он подчеркнул, что сопровождать каждую единицу техники в таком случае участники добровольческих формирований не смогут.