Возвраты на рекордных показателях: топ-5 категорий для получения кэшбека от экспертов

По прогнозам, к 2025 году жители России смогут получить от 400 до 500 миллиардов рублей кешбэка, что может стать историческим максимумом. В текущем году банки усилят конкуренцию — увеличат размер кешбэка, предложат персонализированные условия и запустят совместные проекты с различными сервисами. Эти меры направлены на увеличение числа клиентов и их вовлечение в использование других банковских продуктов и услуг партнёров. Например, только пользователи ВТБ в 2024 году заработали на 83% больше кешбэка, чем в 2023 году.