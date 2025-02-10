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Posted 10 февраля, 11:13

Published 10 февраля, 11:13

Modified 10 февраля, 11:18

Updated 10 февраля, 11:18

Исследования в экономике

Возвраты на рекордных показателях: топ-5 категорий для получения кэшбека от экспертов

10 февраля 2025, 11:13
Фото: Изображение Midjourney. Исследования в экономике

Специалисты ВТБ выявили самые прибыльные покупки для кэшбэка в 2025 году

Сюжет
Деньги
По данным ВТБ, в 2025 году россияне могут получить до 500 миллиардов рублей кэшбэка, а в топ-5 категорий по наибольшим возвратам вошли супермакеты, аптеки и не только. Эксперты отмечают рекордный рост.

В 2024 году самыми прибыльными для получения максимального кешбэка оказались покупки в крупных торговых сетях общего потребления и аптеках. В пятёрку лидеров по возвратам также вошли расходы на одежду и обувь, посещение заведений общественного питания, а также общая категория «на любые покупки». Таковы итоги анализа, проведённого банком.

По прогнозам, к 2025 году жители России смогут получить от 400 до 500 миллиардов рублей кешбэка, что может стать историческим максимумом. В текущем году банки усилят конкуренцию — увеличат размер кешбэка, предложат персонализированные условия и запустят совместные проекты с различными сервисами. Эти меры направлены на увеличение числа клиентов и их вовлечение в использование других банковских продуктов и услуг партнёров. Например, только пользователи ВТБ в 2024 году заработали на 83% больше кешбэка, чем в 2023 году.

ВТБ: пенсионеры смогут получить кешбэк за покупки в аптеках
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