В День православной молодёжи в Белгороде снова выступит рэп-группа

Группа «25/17» уже выступала в Белгороде в День православной молодёжи в 2016 и 2019 годах. В 2024 году коллектив планировал приехать в город в рамках концертного тура с новым альбомом «Радость встреч и расставаний». Однако из-за тяжёлой обстановки концерт перенесли на неопределённое время.