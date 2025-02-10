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Posted 10 февраля, 12:50

Published 10 февраля, 12:50

Modified 10 февраля, 12:50

Updated 10 февраля, 12:50

День православной молодёжи в Белгороде отпразднуют концертом

В День православной молодёжи в Белгороде снова выступит рэп-группа

10 февраля 2025, 12:50
Фото: 1MI. День православной молодёжи в Белгороде отпразднуют концертом

В Белгороде отпразднуют Всемирный день православной молодежи

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Новости Белгорода
В Белгороде пройдёт концерт группы «25/17», приуроченный ко Дню православной молодёжи. В прошлом году его отменили из-за обстановки.

В субботу, 15 февраля, в Студенческом дворце культуры БГТУ им. В. Г. Шухова выступит группа «25/17». Концерт организует Белгородская митрополия в рамках празднования Всемирного дня православной молодёжи. Начало мероприятия — в 17:00, вход свободный.

Группа «25/17» уже выступала в Белгороде в День православной молодёжи в 2016 и 2019 годах. В 2024 году коллектив планировал приехать в город в рамках концертного тура с новым альбомом «Радость встреч и расставаний». Однако из-за тяжёлой обстановки концерт перенесли на неопределённое время.

В разные годы белгородцев также радовали своим выступлением Юлия Чичерина, группа «Калинов мост», ансамбль «Цветы» Стаса Намина и другие известные музыканты.

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