В День православной молодёжи в Белгороде снова выступит рэп-группа

Posted 10 февраля, 12:50
Published 10 февраля, 12:50
Modified 10 февраля, 12:50
Updated 10 февраля, 12:50
В субботу, 15 февраля, в Студенческом дворце культуры БГТУ им. В. Г. Шухова выступит группа «25/17». Концерт организует Белгородская митрополия в рамках празднования Всемирного дня православной молодёжи. Начало мероприятия — в 17:00, вход свободный.
Группа «25/17» уже выступала в Белгороде в День православной молодёжи в 2016 и 2019 годах. В 2024 году коллектив планировал приехать в город в рамках концертного тура с новым альбомом «Радость встреч и расставаний». Однако из-за тяжёлой обстановки концерт перенесли на неопределённое время.
В разные годы белгородцев также радовали своим выступлением Юлия Чичерина, группа «Калинов мост», ансамбль «Цветы» Стаса Намина и другие известные музыканты.