В больницы положили 72% заболевших гриппом и ОРВИ белгородских детей

Вопрос стал беспокоить белгородцев после того, как начали вводить масочный режим в медучреждениях и закрывать на карантин школы и детсады. По информации министерства образования, по состоянию на 6 февраля 2025 года в области закрыто шесть школ и один детский сад. Всего 47 классов и 15 групп в детских садах ушли на карантин, так как там заболеваемость превысила допустимые 20% от числа присутствующих.