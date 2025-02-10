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Posted 10 февраля, 07:29

Published 10 февраля, 07:29

Modified 10 февраля, 07:31

Updated 10 февраля, 07:31

В Белгородской области за неделю на 39% выросло число заболевших гриппом и ОРВИ

В больницы положили 72% заболевших гриппом и ОРВИ белгородских детей

10 февраля 2025, 07:29
Фото: 1MI.

В Белгородской области за неделю на 39% выросло число заболевших гриппом и ОРВИ

Сюжет
Карантин
В Белгородской области наблюдается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Как дела обстоят на текущий момент?

О ситуации с сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ на еженедельном оперативном совещании правительства отчиталась первый заместитель министра здравоохранения региона Людмила Крылова. Министр здравоохранения Андрей Иконников недавно принял решение уйти на службу в «Барс-Белгород».

Вопрос стал беспокоить белгородцев после того, как начали вводить масочный режим в медучреждениях и закрывать на карантин школы и детсады. По информации министерства образования, по состоянию на 6 февраля 2025 года в области закрыто шесть школ и один детский сад. Всего 47 классов и 15 групп в детских садах ушли на карантин, так как там заболеваемость превысила допустимые 20% от числа присутствующих.

«Заболеваемость ОРВИ во всех возрастных группах остаётся ниже эпидемиологического порога. Но, тем не менее, за предыдущую неделю мы отмечаем прирост заболеваемости на 39,5% относительно позапрошлой недели. 98% заболевших получают помощь амбулаторно, 57% от их числа — это дети. Из госпитализированных — 72% детей», — отчиталась Людмила Степановна.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество заболевших выросло на тысячу человек. Опираться на эти показатели, как справедливо отметил губернатор, не стоит, так как из-за частых обстрелов в начале 2024 года произошёл отток жителей. Больше половины заболевших всё также приходятся на крупные города области — Белгород и Старый Оскол.

Растёт и заболеваемость гриппом. Всего в регионе им заразились 176 человек, 104 из них — дети. Большая часть лечится амбулаторно, 44 находятся в стационаре. Средний уровень заболеваемости превышен опять же в Белгороде и Старооскольском округе, а также в Яковлевском округе, Белгородском и Борисовском районах.

На 27% увеличилось количество обращений и вызовов врачей на дом. На 27,7% — вызовов машин скорой помощи из-за высокой температуры и признаков ОРВИ.

«Пока работаем в штатном режиме. Ресурсы все у нас имеются, при необходимости будем использовать дополнительные. Единственное: увеличили количество бригад, которые в наших медицинских организациях при поликлиниках осуществляют обслуживание на дому», — заявила Крылова.

В целях ограничения распространения болезни власти приняли решение, кроме масочного режима, развести потоки пациентов, увеличить частоту осмотров детей и взрослых на входе, также проводят фильтрацию, обеззараживание, проветривание.

В ходе совместного мониторинга со специалистами Росздравнадзора установили, что в общей аптечной сети и стационарах все необходимые для лечения заболевших препараты имеются в наличии. Напомним, что ранее на отсутствие лекарств жаловались белгородцы.

Больше 250 белгородцев с гриппом и ОРВИ попали в больницы, чаще всего это дети
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