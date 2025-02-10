В Белгородской области победители конкурса «Техностарт» получат до 3 млн рублей

Целевая аудитория — молодые предприниматели (организации, которые создали не более двух лет назад), люди, планирующие стать предпринимателями, ИТ-разработчики, инженеры и другие профессионалы, кто готов начать свой предпринимательский путь, а также студенты и выпускники технических специальностей региональных вузов, заинтересованные в создании собственных стартапов.