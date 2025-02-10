В Белгородской области победители конкурса «Техностарт» получат до 3 млн рублей

Posted 10 февраля, 07:03
Published 10 февраля, 07:03
Modified 10 февраля, 07:07
Updated 10 февраля, 07:07
Как стало известно во время оперсовещания, вместе с министерством цифрового развития разработана концепция обучения специалистов в ИТ-сфере, в рамках которой намерены запустить проект «Техностарт». Он будет направлен на формирование и развитие новых предпринимательских инициатив.
Целевая аудитория — молодые предприниматели (организации, которые создали не более двух лет назад), люди, планирующие стать предпринимателями, ИТ-разработчики, инженеры и другие профессионалы, кто готов начать свой предпринимательский путь, а также студенты и выпускники технических специальностей региональных вузов, заинтересованные в создании собственных стартапов.
В проекте выделят два основных направления: молодёжные стартапы и акселератор ИТ-проектов. Старт проекта запланирован на конец августа текущего года.
Призовой фонд составит 30 млн рублей. Профинансировать намерены не менее 10 проектов.
Кроме этого, продолжится реализация проекта «Ты в деле», который направлен на обучение навыкам предпринимательской деятельности подростков от 14 до 17 лет. Вместе с министерством образования весной и летом на базе учебных учреждений и школьных лагерей организуют и проведут предстартовую подготовку — серию «Деловых игр». Основные этапы запустят с 1 сентября.