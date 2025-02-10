В Белгородской области обсуждают вопрос собственного производства физраствора

В конце января одна из белгородок оставила жалобу на то, что пациентов одной из больниц просят самих покупать лекарства и физраствор. Это касается отделения кардиологии Валуйского ЦРБ. Главврач ситуацию подтвердил. По его словам, начались проблемы с поставками. Это произошло к концу января, но ещё раньше в других регионах России уже наблюдалась такая проблема.