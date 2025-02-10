В Белгородской области обсуждают вопрос собственного производства физраствора

Posted 10 февраля, 07:52
Published 10 февраля, 07:52
Modified 10 февраля, 07:54
Updated 10 февраля, 07:54
В конце января одна из белгородок оставила жалобу на то, что пациентов одной из больниц просят самих покупать лекарства и физраствор. Это касается отделения кардиологии Валуйского ЦРБ. Главврач ситуацию подтвердил. По его словам, начались проблемы с поставками. Это произошло к концу января, но ещё раньше в других регионах России уже наблюдалась такая проблема.
Тему подняли на прошлом оперсовещании. По словам губернатора, производство физраствора возможно в само Белгородской области, чтобы не зависеть от подобных перебоев и снижения общей стоимости раствора хлорида натрия.
На оперсовещании 10 февраля доклада о разрешении проблемы докладов не прозвучало, однако в течение недели возможность самостоятельного производства физраствора всё же придётся проверить. Губернатор заявил, что до конца недели необходимо уточнить вопрос и и рассчитать стоимость одного литра для белгородцев.