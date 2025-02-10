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Posted 10 февраля, 07:52

Published 10 февраля, 07:52

Modified 10 февраля, 07:54

Updated 10 февраля, 07:54

Обеспечение больниц и пациентов лекарством, другими медикаментами и расходниками

В Белгородской области обсуждают вопрос собственного производства физраствора

10 февраля 2025, 07:52
Фото: 1MI. Обеспечение больниц и пациентов лекарством, другими медикаментами и расходниками
Сюжет
Больницы
Жалоба на нехватку лекарств и физраствора в одной из больниц раскрыла проблему общей нехватки раствора хлорида натрия. В течение недели о самостоятельном производстве раствора составят доклад и вычислят стоимость. Губернатор заявил, что это сделать возможно.

В конце января одна из белгородок оставила жалобу на то, что пациентов одной из больниц просят самих покупать лекарства и физраствор. Это касается отделения кардиологии Валуйского ЦРБ. Главврач ситуацию подтвердил. По его словам, начались проблемы с поставками. Это произошло к концу января, но ещё раньше в других регионах России уже наблюдалась такая проблема.

Тему подняли на прошлом оперсовещании. По словам губернатора, производство физраствора возможно в само Белгородской области, чтобы не зависеть от подобных перебоев и снижения общей стоимости раствора хлорида натрия.

На оперсовещании 10 февраля доклада о разрешении проблемы докладов не прозвучало, однако в течение недели возможность самостоятельного производства физраствора всё же придётся проверить. Губернатор заявил, что до конца недели необходимо уточнить вопрос и и рассчитать стоимость одного литра для белгородцев.

В Белгороде проблемы с выдачей лекарств? За неделю поступило 60 жалоб
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Больницы#Производство#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Физраствор
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