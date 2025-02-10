В Белгороде проблемы с выдачей лекарств? За неделю поступило 60 жалоб

Большая часть жалоб белгородцев касается получения лекарственных препаратов. Всего таких 60 обращений, 38 человек получили необходимые лекарства в течение суток. Замминистра здравоохранения Елена Крылова заявила, что почти 40 человек оставили жалобы из-за «элементарной раскоординированности действий». Необходимые препараты были в аптеках, но не по месту пребывания нуждающихся.