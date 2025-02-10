В Белгороде проблемы с выдачей лекарств? За неделю поступило 60 жалоб

Posted 10 февраля, 05:55
Published 10 февраля, 05:55
Modified 10 февраля, 05:57
Updated 10 февраля, 05:57
За неделю в Белгородской области зарегистрировано 158 жалоб, связанных со здравоохранением. Это на 20 обращений больше, чем в предыдущую неделю.
Большая часть жалоб белгородцев касается получения лекарственных препаратов. Всего таких 60 обращений, 38 человек получили необходимые лекарства в течение суток. Замминистра здравоохранения Елена Крылова заявила, что почти 40 человек оставили жалобы из-за «элементарной раскоординированности действий». Необходимые препараты были в аптеках, но не по месту пребывания нуждающихся.
«Людям неудобно было не получить их сразу по месту пребывания. С этой ситуацией оперативно отработали. Перезакрепление произошло из-за ремонта поликлиники №7, большой отток людей пошёл по всему городу. Вот этот вот дисбаланс случился. Сейчас все поставки с запасом», — пояснила чиновница.