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Posted 10 февраля, 05:55

Published 10 февраля, 05:55

Modified 10 февраля, 05:57

Updated 10 февраля, 05:57

В Белгороде проблемы с выдачей лекарств? За неделю поступило 60 жалоб

В Белгороде проблемы с выдачей лекарств? За неделю поступило 60 жалоб

10 февраля 2025, 05:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Лекарства
После закрытия нескольких поликлиник в Белгороде на ремонт нуждающиеся не смогли получить необходимые лекарства. 60 таких жалоб поступило за неделю.

За неделю в Белгородской области зарегистрировано 158 жалоб, связанных со здравоохранением. Это на 20 обращений больше, чем в предыдущую неделю.

Большая часть жалоб белгородцев касается получения лекарственных препаратов. Всего таких 60 обращений, 38 человек получили необходимые лекарства в течение суток. Замминистра здравоохранения Елена Крылова заявила, что почти 40 человек оставили жалобы из-за «элементарной раскоординированности действий». Необходимые препараты были в аптеках, но не по месту пребывания нуждающихся.

«Людям неудобно было не получить их сразу по месту пребывания. С этой ситуацией оперативно отработали. Перезакрепление произошло из-за ремонта поликлиники №7, большой отток людей пошёл по всему городу. Вот этот вот дисбаланс случился. Сейчас все поставки с запасом», — пояснила чиновница.
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#Алёна Мальцева#Лекарства#Здравоохранение#Жалобы#Белгород
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