Украинский дрон ударил по автомобилю. Ранен один белгородец

Второй дрон сдетонировал внутри жилого дома в селе Борисовка Волоконовского района. Повреждения получило само здание и соседние дома, хозпостройки и припаркованные вблизи автомобили. Вследствие атаки ущерб оказался нанесён и ЛЭП, из-за чего жители одной улицы временно остались без света.