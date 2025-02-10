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Posted 10 февраля, 16:25

Published 10 февраля, 16:25

Modified 10 февраля, 16:27

Updated 10 февраля, 16:27

Последствия атаки ВСУ

Украинский дрон ударил по автомобилю. Ранен один белгородец

10 февраля 2025, 16:25
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Последствия атаки ВСУ

Белгородец пострадал при ударе ВСУ по его автомобилю

Сюжет
Обстрел
ВСУ вновь нанесли удары по белгородским поселениям. Пострадал один человек, есть разрушения. Подробности о последствиях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Украинский дрон нанёс удар по машине в селе Кукуевка Валуйского округа. Внутри находился мужчина, у которого диагностировали баротравму. Раненого пришлось отвезти на лечение в Валуйскую больницу.

Второй дрон сдетонировал внутри жилого дома в селе Борисовка Волоконовского района. Повреждения получило само здание и соседние дома, хозпостройки и припаркованные вблизи автомобили. Вследствие атаки ущерб оказался нанесён и ЛЭП, из-за чего жители одной улицы временно остались без света.

Третий БПЛА ударил по жилому дому в селе Замостье Грайворонского округа, четвёртый — по складскому помещению сельхозпредприятия в селе Нечаевка Белгородского района. В последних трёх поселениях обошлось без пострадавших.

Последствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ. Фото: страница Вячеслава Гладкова
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