Украинский дрон ударил по автомобилю. Ранен один белгородец

Posted 10 февраля, 16:25
Published 10 февраля, 16:25
Modified 10 февраля, 16:27
Updated 10 февраля, 16:27
Украинский дрон нанёс удар по машине в селе Кукуевка Валуйского округа. Внутри находился мужчина, у которого диагностировали баротравму. Раненого пришлось отвезти на лечение в Валуйскую больницу.
Второй дрон сдетонировал внутри жилого дома в селе Борисовка Волоконовского района. Повреждения получило само здание и соседние дома, хозпостройки и припаркованные вблизи автомобили. Вследствие атаки ущерб оказался нанесён и ЛЭП, из-за чего жители одной улицы временно остались без света.
Третий БПЛА ударил по жилому дому в селе Замостье Грайворонского округа, четвёртый — по складскому помещению сельхозпредприятия в селе Нечаевка Белгородского района. В последних трёх поселениях обошлось без пострадавших.