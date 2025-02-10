У будущих почётных граждан Старого Оскола не будут просить справки о судимости?

Прасолов уточнил, что документ действует только в отношении ограниченной категории граждан — участников Великой Отечественной войны, и его действие ограничено 2025 годом. Кроме того, в нём указаны сроки подачи документов для рассмотрения — до Дня Победы. Этот порядок не будет распространён на другие категории граждан.