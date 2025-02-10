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Posted 10 февраля, 11:46

Published 10 февраля, 11:46

Modified 10 февраля, 11:46

Updated 10 февраля, 11:46

Старооскольские депутаты ранее утвердили особый порядок

У будущих почётных граждан Старого Оскола не будут просить справки о судимости?

10 февраля 2025, 11:46
Фото: 1MI. Старооскольские депутаты ранее утвердили особый порядок

В Старом Осколе изменился порядок получения звания «Почётный гражданин»

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Новости Старого Оскола
В Совете депутатов Старооскольского горокруга «Фонарю» объяснили, почему в 2025 году не будут требовать справки о судимости у кандидатов на звание «Почётный гражданин Старого Оскола».

Согласно разъяснениям Совета депутатов, особый порядок, касающийся кандидатов на звание «Почётный гражданин Старого Оскола», будет применяться исключительно к участникам Великой Отечественной войны и ограничен только 2025 годом.

Положения журналистам разъяснил Александр Прасолов из аппарата Совета депутатов Старооскольского городского округа. Он отметил, что положения о присвоении звания «Почётный житель Старооскольского округа» остаются без изменений, однако для участников Великой Отечественной войны приняли «особый порядок». Ветеранам не придётся предоставлять справки о судимости или документы о наградах.

Прасолов рассказал, что этот порядок принят потому, что все участники Великой Отечественной войны — это люди почтенного возраста, заслуженные граждане, которые, как правило, имеют государственные награды, что автоматически исключает наличие судимости. Запрашивать у них справку об отсутствии судимости не имеет смысла.

Прасолов уточнил, что документ действует только в отношении ограниченной категории граждан — участников Великой Отечественной войны, и его действие ограничено 2025 годом. Кроме того, в нём указаны сроки подачи документов для рассмотрения — до Дня Победы. Этот порядок не будет распространён на другие категории граждан.

Напомним, что ранее стало известно, что в этом году 63 белгородца — ветерана Великой Отечественной станут почётными гражданами. Из них только шесть — из Старооскольского округа.

Военкор Поддубный получит особое звание в Белгородской области
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#Анна Селищева#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Белгород#Почётный гражданин#Судимость#Александр Прасолов
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