У будущих почётных граждан Старого Оскола не будут просить справки о судимости?

Posted 10 февраля, 11:46
Published 10 февраля, 11:46
Modified 10 февраля, 11:46
Updated 10 февраля, 11:46
Согласно разъяснениям Совета депутатов, особый порядок, касающийся кандидатов на звание «Почётный гражданин Старого Оскола», будет применяться исключительно к участникам Великой Отечественной войны и ограничен только 2025 годом.
Положения журналистам разъяснил Александр Прасолов из аппарата Совета депутатов Старооскольского городского округа. Он отметил, что положения о присвоении звания «Почётный житель Старооскольского округа» остаются без изменений, однако для участников Великой Отечественной войны приняли «особый порядок». Ветеранам не придётся предоставлять справки о судимости или документы о наградах.
Прасолов рассказал, что этот порядок принят потому, что все участники Великой Отечественной войны — это люди почтенного возраста, заслуженные граждане, которые, как правило, имеют государственные награды, что автоматически исключает наличие судимости. Запрашивать у них справку об отсутствии судимости не имеет смысла.
Прасолов уточнил, что документ действует только в отношении ограниченной категории граждан — участников Великой Отечественной войны, и его действие ограничено 2025 годом. Кроме того, в нём указаны сроки подачи документов для рассмотрения — до Дня Победы. Этот порядок не будет распространён на другие категории граждан.
Напомним, что ранее стало известно, что в этом году 63 белгородца — ветерана Великой Отечественной станут почётными гражданами. Из них только шесть — из Старооскольского округа.