У белгородцев на акции в онкодиспансере нашли подозрения на рак кожи и лимфоузлов

Posted 10 февраля, 09:49
Published 10 февраля, 09:49
Modified 10 февраля, 09:49
Updated 10 февраля, 09:49
В поликлинике онкодиспансера в минувшие выходные прошёл день открытых дверей. Участники акции могли бесплатно получить консультации у врачей и пройти необходимые исследования.
Медики осмотрели 186 человек. В результате осмотров у трёх пациентов выявлены подозрения на онкологические заболевания кожи, а также у одного — на заболевание лимфатических узлов.
Для уточнения диагнозов часть пациентов прошли дополнительные обследования: 13 человек сделали УЗИ, восемь — маммографию, а у 43 взяты образцы для цитологических исследований. Результаты анализов станут известны через несколько дней.
За прошлый год, напомним, более 796 тыс. белгородцев прошли диспансеризацию. У 2360 из них нашли онкозаболевания, в 62,5% случаях — на ранних стадиях.