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Posted 10 февраля, 09:49

Published 10 февраля, 09:49

Modified 10 февраля, 09:49

Updated 10 февраля, 09:49

День открытых дверей в областном онкологическом диспансере

У белгородцев на акции в онкодиспансере нашли подозрения на рак кожи и лимфоузлов

10 февраля 2025, 09:49
Фото: минздрав Белгородской области. День открытых дверей в областном онкологическом диспансере

Врачи-онкологи осмотрели 186 белгородцев в рамках дня открытых дверей

Сюжет
Медицина
Некоторые пациенты прошли дополнительные исследования, о результатах которых станет известно позже.

В поликлинике онкодиспансера в минувшие выходные прошёл день открытых дверей. Участники акции могли бесплатно получить консультации у врачей и пройти необходимые исследования.

Медики осмотрели 186 человек. В результате осмотров у трёх пациентов выявлены подозрения на онкологические заболевания кожи, а также у одного — на заболевание лимфатических узлов.

Для уточнения диагнозов часть пациентов прошли дополнительные обследования: 13 человек сделали УЗИ, восемь — маммографию, а у 43 взяты образцы для цитологических исследований. Результаты анализов станут известны через несколько дней.

День открытых дверей в областном онкологическом диспансере
День открытых дверей в областном онкологическом диспансере
День открытых дверей в областном онкологическом диспансере
День открытых дверей в областном онкологическом диспансере
День открытых дверей в областном онкологическом диспансере. Фото: минздрав Белгородской области

За прошлый год, напомним, более 796 тыс. белгородцев прошли диспансеризацию. У 2360 из них нашли онкозаболевания, в 62,5% случаях — на ранних стадиях.

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#Анна Селищева#Медицина#Новости Белгорода#Онкология#Рак#Онкодиспансер#Белгород
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