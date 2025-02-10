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Posted 10 февраля, 12:19

Published 10 февраля, 12:19

Modified 10 февраля, 12:19

Updated 10 февраля, 12:19

Чёрную икру изъяли в белгородском Грайвороне

У белгородских производителей изъяли более 20 кг подозрительной чёрной икры

10 февраля 2025, 12:19
Фото: пресс-служба прокуратуры Белгородской области. Чёрную икру изъяли в белгородском Грайвороне
У одного фермера изъяли 20 килограмм товара, а второй бизнесмен «спрятал» свою икру у другого предпринимателя.

В Грайвороне нашли двух производителей, у которых хранилось свыше 60 килограммов чёрной икры неизвестного происхождения.

У первого сельхозпроизводителя все 20 килограмм товара расфасовали по пакетам и поместили в морозилку, но не указали на них даты изготовления. Хранилась икра неправильно и в неподходящих условиях.

Второй бизнесмен хранил у себя более 40 килограмм чёрной икры осётра. Весь товар без сопроводительных документов он перевёз к другому предпринимателю, поэтому изъять продукцию не удалось.

В отношении фермера составили протокол по статье 14.43 КоАП РФ, а в отношении начальника второго предприятия — по части 1 статьи 10.06 КоАП РФ. Им внесли представления и изъяли из оборота более 20 килограмм икры.

Чёрная икра неизвестного происхождения
Предприятие по производству чёрной икры
Чёрная икра неизвестного происхождения. Фото: прокуратура региона
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Грайворон#Чёрная икра#Белгород
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