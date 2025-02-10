У белгородских производителей изъяли более 20 кг подозрительной чёрной икры

Posted 10 февраля, 12:19
Published 10 февраля, 12:19
Modified 10 февраля, 12:19
Updated 10 февраля, 12:19
В Грайвороне нашли двух производителей, у которых хранилось свыше 60 килограммов чёрной икры неизвестного происхождения.
У первого сельхозпроизводителя все 20 килограмм товара расфасовали по пакетам и поместили в морозилку, но не указали на них даты изготовления. Хранилась икра неправильно и в неподходящих условиях.
Второй бизнесмен хранил у себя более 40 килограмм чёрной икры осётра. Весь товар без сопроводительных документов он перевёз к другому предпринимателю, поэтому изъять продукцию не удалось.
В отношении фермера составили протокол по статье 14.43 КоАП РФ, а в отношении начальника второго предприятия — по части 1 статьи 10.06 КоАП РФ. Им внесли представления и изъяли из оборота более 20 килограмм икры.