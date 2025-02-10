Три новорождённых белгородца в январе получили имя в честь русского богатыря

Добрыня Никитич — один из самых известных героев русских былин, богатырь, известный своей силой, мудростью и храбростью. В былинах он часто изображён как защитник родной земли и противник зла. Добрыня Никитич сражался с чудовищами, защищал князя и народ, а также выступал в роли миротворца. Он часто изображается как образец доблести и справедливости, преданный своему делу и родине.