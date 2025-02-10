Три новорождённых белгородца в январе получили имя в честь русского богатыря

Posted 10 февраля, 10:27
Published 10 февраля, 10:27
Modified 10 февраля, 16:24
Updated 10 февраля, 16:24
В январе 2025 года в Белгородской области зарегистрировали рождение трёх мальчиков, которые получили имя в честь былинного богатыря — Добрыня Никитич. Два малыша появились на свет в Белгороде, а ещё один — в городе Строителе, уточнили в региональном правительстве.
Добрыня Никитич — один из самых известных героев русских былин, богатырь, известный своей силой, мудростью и храбростью. В былинах он часто изображён как защитник родной земли и противник зла. Добрыня Никитич сражался с чудовищами, защищал князя и народ, а также выступал в роли миротворца. Он часто изображается как образец доблести и справедливости, преданный своему делу и родине.
Список популярных имён для новорождённых в этом году претерпел небольшие изменения. Так, в тройку вошли Михаил, Александр и Матвей — именно этого имени раньше не было в топе. Среди девичьих имён самыми популярными остаются София, Варвара и Анна.
Среди редких и необычных имён оказались Михелина, Мелисса, Оливия, Аурелия, Станислава, Лали, Злата, Аким, Гордей, Игнатий, Дан, Давид и Платон.
Белгородцы часто называют детей необычными именами. Эта тенденция продолжается уже несколько лет.
В регионе в 2024 году самыми популярными именами для девочек стали София и Мария, а среди редких — Ясна, Юлианна, Рая, Мадонна, Зинаида, Адриана, Луна и Сабрина.
В 2024 году в Белгородской области самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил, Александр и Артём, а среди редких — Гектор, Ратимир, Мирон, Лучезар, Евпатий и Альтаир.