Тонны топлива и тысяча печей: в Белгородской области готовятся к отлючению отопления?

Posted 10 февраля, 10:06
Published 10 февраля, 10:06
Modified 10 февраля, 10:06
Updated 10 февраля, 10:06
В муниципалитетах Белгородской области сформировали аварийный запас дополнительных источников электроснабжения. При этом резерв продолжают пополнять, чтобы снизить риски к минимуму.
Всего в регион закупили 2278 мобильных генераторов, 1546 печей-буржуек, 124 758 литров топлива и 5511 кубических метров древесины твёрдых пород.
В каждом районе уже определили места для хранения запасов. Временное электроснабжение и обогрев будут обеспечат в 551 пункте.
Напомним, что поручение о создании запаса дополнительных источников электроснабжения давал губернатор Вячеслав Гладков. Их необходимость заключается в неспокойной оперативной обстановке, из-за чего существует угроза отключения централизованного электроснабжения.