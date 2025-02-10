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Posted 10 февраля, 10:06

Published 10 февраля, 10:06

Modified 10 февраля, 10:06

Updated 10 февраля, 10:06

Закупленные в регион печи

Тонны топлива и тысяча печей: в Белгородской области готовятся к отлючению отопления?

10 февраля 2025, 10:06
Фото: министерство ЖКХ по Белгородской области. Закупленные в регион печи

В Белгородской области подготовили запас резервных источников электроснабжения

В регионе закупили большое количество дополнительных источников электроснабжения на случай ЧП.

В муниципалитетах Белгородской области сформировали аварийный запас дополнительных источников электроснабжения. При этом резерв продолжают пополнять, чтобы снизить риски к минимуму.

Всего в регион закупили 2278 мобильных генераторов, 1546 печей-буржуек, 124 758 литров топлива и 5511 кубических метров древесины твёрдых пород.

В каждом районе уже определили места для хранения запасов. Временное электроснабжение и обогрев будут обеспечат в 551 пункте.

Закупленные в регион дрова
Закупленные в регион печи
Закупленные в регион дрова. Фото: министерство ЖКХ по Белгородской области

Напомним, что поручение о создании запаса дополнительных источников электроснабжения давал губернатор Вячеслав Гладков. Их необходимость заключается в неспокойной оперативной обстановке, из-за чего существует угроза отключения централизованного электроснабжения.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Электроснабжение#Белгород#Аварийный запас
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