bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 15:17

Published 10 февраля, 15:17

Modified 10 февраля, 15:19

Updated 10 февраля, 15:19

Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова

Суд арестовал имущество на 10 млн экс-чиновницы белгородского минЖКХ Новиковой

10 февраля 2025, 15:17
Фото: министерство ЖКХ региона. Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова

Дела против бывшей чиновницы белгородского минЖКХ и её супруга передали в суд

Сюжет
Коррупция
По версии следствия, бывшему замминистра передали деньги и иномарку. Предполагается, что посредником в передаче взятке мог выступать муж экс-чиновницы.

Уголовное дело против бывшего замминистра ЖКХ Белгородской области Вероники Новиковой и её супруга передали в суд. Их обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, с ноября 2022 года по март 2024-го чиновница через своего мужа получила взятки от директора компании. Речь идёт не только о деньгах, но и об автомобиле Hyundai Sonata и помощи в имущественных вопросах: как уточнили в СК, речь идёт об оплате материалов, необходимых для строительства и обустройства дома бывшей чиновницы. Общая сумма составила 10,7 млн рублей.

За незаконное вознаграждение чиновница должна была помочь директору заключить с Фондом содействия реформированию ЖКХ региона контракты на капремонт нескольких многоэтажек.

Предполагается, что взятки передавал муж Новиковой. По информации СК, осенью 2021 года его фиктивно трудоустроили в коммерческую организацию. Через него передавали имущество, оказывали услуги имущественного характера, а также перечисляли деньги — под видом зарплаты.

Дела рассмотрит Свердловский районный суд Белгорода. Также стало известно о наложении ареста на имущество Новиковой на сумму свыше 10 млн рублей.

Напомним, что о задержании Новиковой стало известно в апреле 2024 года.

Ранее суд вынес приговор чиновнику Фонда содействия реформированию ЖКХ области, которого признали виновным в передаче взятки в размере 2,3 млн рублей.

Чиновнику из белгородского Фонда ЖКХ вынесли приговор по делу о передаче взятки
Узнать подробнее
Читайте также:
Замдиректора фонда ЖКХ Белгородской области задержали за получение взятки в 2 млнБелгородка стала посредником в схеме дачи взятки врачу и получила крупный штрафЗамглавы вагонного депо в Белгородской области попался на получении взятки
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Коррупция#Взятка#Белгород#Замминистра#Министерство ЖКХ#Вероника Новикова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика