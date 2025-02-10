Суд арестовал имущество на 10 млн экс-чиновницы белгородского минЖКХ Новиковой

Posted 10 февраля, 15:17
Published 10 февраля, 15:17
Modified 10 февраля, 15:19
Updated 10 февраля, 15:19
Уголовное дело против бывшего замминистра ЖКХ Белгородской области Вероники Новиковой и её супруга передали в суд. Их обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, с ноября 2022 года по март 2024-го чиновница через своего мужа получила взятки от директора компании. Речь идёт не только о деньгах, но и об автомобиле Hyundai Sonata и помощи в имущественных вопросах: как уточнили в СК, речь идёт об оплате материалов, необходимых для строительства и обустройства дома бывшей чиновницы. Общая сумма составила 10,7 млн рублей.
За незаконное вознаграждение чиновница должна была помочь директору заключить с Фондом содействия реформированию ЖКХ региона контракты на капремонт нескольких многоэтажек.
Предполагается, что взятки передавал муж Новиковой. По информации СК, осенью 2021 года его фиктивно трудоустроили в коммерческую организацию. Через него передавали имущество, оказывали услуги имущественного характера, а также перечисляли деньги — под видом зарплаты.
Дела рассмотрит Свердловский районный суд Белгорода. Также стало известно о наложении ареста на имущество Новиковой на сумму свыше 10 млн рублей.
Напомним, что о задержании Новиковой стало известно в апреле 2024 года.
Ранее суд вынес приговор чиновнику Фонда содействия реформированию ЖКХ области, которого признали виновным в передаче взятки в размере 2,3 млн рублей.