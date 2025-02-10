Суд арестовал имущество на 10 млн экс-чиновницы белгородского минЖКХ Новиковой

По версии следствия, с ноября 2022 года по март 2024-го чиновница через своего мужа получила взятки от директора компании. Речь идёт не только о деньгах, но и об автомобиле Hyundai Sonata и помощи в имущественных вопросах: как уточнили в СК, речь идёт об оплате материалов, необходимых для строительства и обустройства дома бывшей чиновницы. Общая сумма составила 10,7 млн рублей.