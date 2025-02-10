Станция техобслуживания с сюрпризом: в Белгороде изъяли запрещёнку

Posted 10 февраля, 16:21
Published 10 февраля, 16:21
Modified 10 февраля, 16:21
Updated 10 февраля, 16:21
На одной из станций техобслуживания в Белгороде нашли боеприпасы и наркотические вещества. Задержаны двое работников СТО.
По предварительным данным регионального УМВД, 41-летний сотрудник станции осенью прошлого года незаконно приобрёл и хранил три ручные осколочные гранаты со взрывателями. Экспертиза подтвердила, что они пригодны к использованию.
У его 36-летнего коллеги, ранее судимого, изъяли 3,63 грамма гашиша.
Против обоих возбуждены уголовные дела. Подозреваемому в незаконном хранении боеприпасов грозит до восьми лет лишения свободы, его напарнику — до трёх лет.
В начале февраля в Белгородской области задержали жителя Алексеевки за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. У него дома обнаружили гранату, взрыватели и гранатомётный выстрел. Экспертиза подтвердила, что арсенал пригоден для использования.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.