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Posted 10 февраля, 16:21

Published 10 февраля, 16:21

Modified 10 февраля, 16:21

Updated 10 февраля, 16:21

Нарушителей нашли на СТО

Станция техобслуживания с сюрпризом: в Белгороде изъяли запрещёнку

10 февраля 2025, 16:21
Фото: 1MI. Нарушителей нашли на СТО

В Белгороде на СТО нашли боеприпасы и наркотики

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Новости Белгорода
В Белгороде на станции техобслуживания нашли гранаты и гашиш. Задержаны двое работников СТО.

На одной из станций техобслуживания в Белгороде нашли боеприпасы и наркотические вещества. Задержаны двое работников СТО.

По предварительным данным регионального УМВД, 41-летний сотрудник станции осенью прошлого года незаконно приобрёл и хранил три ручные осколочные гранаты со взрывателями. Экспертиза подтвердила, что они пригодны к использованию.

У его 36-летнего коллеги, ранее судимого, изъяли 3,63 грамма гашиша.

Против обоих возбуждены уголовные дела. Подозреваемому в незаконном хранении боеприпасов грозит до восьми лет лишения свободы, его напарнику — до трёх лет.

В начале февраля в Белгородской области задержали жителя Алексеевки за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. У него дома обнаружили гранату, взрыватели и гранатомётный выстрел. Экспертиза подтвердила, что арсенал пригоден для использования.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Анна Селищева#Происшествия#Наркотики#Новости Белгорода#Белгород#Граната#СТО
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