Станция техобслуживания с сюрпризом: в Белгороде изъяли запрещёнку

В начале февраля в Белгородской области задержали жителя Алексеевки за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. У него дома обнаружили гранату, взрыватели и гранатомётный выстрел. Экспертиза подтвердила, что арсенал пригоден для использования.