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Posted 10 февраля, 11:24

Published 10 февраля, 11:24

Modified 10 февраля, 11:24

Updated 10 февраля, 11:24

Ветеранов в Белгороде осталось совсем мало

Сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Белгороде?

10 февраля 2025, 11:24
Фото: 1MI. Ветеранов в Белгороде осталось совсем мало

За пять лет в Белгороде скончались 150 ветеранов Великой Отечественной войны

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Новости Белгорода
Журналисты Go31 выяснили, сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживали в Белгороде в 2020-м году и сколько — в 2025-м. Разница оказалась ощутима.

По данным городской администрации, пять лет назад в областном центре жили 172 ветерана Великой Отечественной войны. В 2021 году их количество уменьшилось до 120, в 2022-м — до 80, в 2023-м — до 61, а в 2024-м — до 37.

По состоянию на текущий год в Белгороде проживает всего 22 участника Великой Отечественной войны. В то же время в областном центре живёт 63 белгородца, которые в раннем возрасте стали узниками концлагерей.

В этом году ветеранам обещают выплату в 90 тысяч рублей и звание почётных горожан.

Также ко Дню города им ежегодно выплачивают по 3 тысячи рублей, каждый месяц присылают компенсацию на оплату ЖКХ, предоставляют медицинскую помощь без очередей и вручают презенты ко дням Победы и освобождения Белгорода.

Напомним, что удостоить всех участников Великой Отечественной войны званием почётных граждан должны по предложению федерального Министерства обороны. Указ о единовременной выплате ветеранам подписал глава государства Владимир Путин.

Известно, что всего в Белгородской области по данным на 1 января 2025 года проживают 2583 ветерана. Из этого количества 66 человек участвовали в военных действиях, ещё 53 жителя приравняли к тем, кто воевал на фронте, 25 человек проживали в блокадном Ленинграде, а более 2 тысяч человек работали в тылу и получили медали за труд.

В боевых действиях Великой Отечественной участвовали 66 живущих белгородцев
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#Александра Склярова#Город#Великая Отечественная война#Новости Белгорода#Ветераны#Белгород
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