Сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Белгороде?

Известно, что всего в Белгородской области по данным на 1 января 2025 года проживают 2583 ветерана. Из этого количества 66 человек участвовали в военных действиях, ещё 53 жителя приравняли к тем, кто воевал на фронте, 25 человек проживали в блокадном Ленинграде, а более 2 тысяч человек работали в тылу и получили медали за труд.