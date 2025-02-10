Сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Белгороде?

Posted 10 февраля, 11:24
Published 10 февраля, 11:24
Modified 10 февраля, 11:24
Updated 10 февраля, 11:24
По данным городской администрации, пять лет назад в областном центре жили 172 ветерана Великой Отечественной войны. В 2021 году их количество уменьшилось до 120, в 2022-м — до 80, в 2023-м — до 61, а в 2024-м — до 37.
По состоянию на текущий год в Белгороде проживает всего 22 участника Великой Отечественной войны. В то же время в областном центре живёт 63 белгородца, которые в раннем возрасте стали узниками концлагерей.
В этом году ветеранам обещают выплату в 90 тысяч рублей и звание почётных горожан.
Также ко Дню города им ежегодно выплачивают по 3 тысячи рублей, каждый месяц присылают компенсацию на оплату ЖКХ, предоставляют медицинскую помощь без очередей и вручают презенты ко дням Победы и освобождения Белгорода.
Напомним, что удостоить всех участников Великой Отечественной войны званием почётных граждан должны по предложению федерального Министерства обороны. Указ о единовременной выплате ветеранам подписал глава государства Владимир Путин.
Известно, что всего в Белгородской области по данным на 1 января 2025 года проживают 2583 ветерана. Из этого количества 66 человек участвовали в военных действиях, ещё 53 жителя приравняли к тем, кто воевал на фронте, 25 человек проживали в блокадном Ленинграде, а более 2 тысяч человек работали в тылу и получили медали за труд.