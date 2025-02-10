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Posted 10 февраля, 08:09

Published 10 февраля, 08:09

Modified 10 февраля, 08:12

Updated 10 февраля, 08:12

Цены на бензин увеличились по всей России за 2024 год

Сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в Белгородской области?

10 февраля 2025, 08:09
Фото: 1MI. Цены на бензин увеличились по всей России за 2024 год

Белгородская область заняла 46-е место в рейтинге по доступности бензина

Сюжет
Бензин
За год АИ-92 в регионе подорожал на 9%.

В России уровень доступности бензина варьируется в зависимости от региона. В рейтинге РИА «Новости» Белгородская область оказалась на 46-м месте.

В регионе можно приобрести 1002 литра бензина марки АИ-92 за среднюю месячную зарплату. Литр бензина в декабре 2024 года стоил 55,11 рубля (сейчас средняя цена — 58,5 рубля, учитывая, что по России— 60,94). Подорожание в Белгородской области составило 9% за год.

Что касается соседей Белгородской области по Центральному Черноземью, то Липецкая область заняла 43-е место в рейтинге, Курская — 47-е, Воронежская — 53-е, Тамбовская — 73-е.

В Липецкой области 1009 литров можно купить за среднюю заработную плату. Стоимость одного литра в декабре составляла 54,73 рубля. За год цена поднялась на 10,5%.

В Курской области за среднюю зарплату можно купить 1001 литр бензина. В декабре курянам литр бензина обходился в среднем в 53,94 рубля. Подорожание составило 9,5%.

Воронежцам на чистую среднюю зарплату в месяц доступно 956 литров бензина. Подорожание составило 9,6%, цена за литр составляла 55,76 рубля.

В Тамбовской области можно купить лишь 835 литров на среднюю зарплату. Цена за один литр — 54,85 рубля. Подорожание — 9,4%.

Теперь не топ-3: Белгородская область опустилась в списке по стоимости бензина в ЦФО
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