Сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в Белгородской области?

В регионе можно приобрести 1002 литра бензина марки АИ-92 за среднюю месячную зарплату. Литр бензина в декабре 2024 года стоил 55,11 рубля (сейчас средняя цена — 58,5 рубля, учитывая, что по России— 60,94). Подорожание в Белгородской области составило 9% за год.