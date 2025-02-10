СГОК и фонд «Милосердие» поддержали фотовыставку с портретами особенных детей

Posted 10 февраля, 13:23
Published 10 февраля, 13:23
Modified 10 февраля, 13:25
Updated 10 февраля, 13:25
Проект «Добро, запечатлённое в моменте» стал одним из победителей грантового конкурса «Стальное дерево» в 2024 году.
Авторы проекта — специалист цеха обогащения СГОКа Александр Головенченков и координатор волонтерского движения комбината Илья Коноваленко, он давно увлекается фотографией — организовали для семей, которые воспитывают особенных детей, фотопрогулки по живописным уголкам Старого Оскола, спортивным комплексам и интересным интерьерным локациям.
На средства гранта авторы приобрели фототехнику и оплатили услуги фотопечати. Творческая работа кипела несколько месяцев.
— В нашем городе более 150 семей, которые воспитывают детей с различными ограничениями по здоровью. Многие из них хотели бы запечатлеть этапы взросления своего ребенка, чтобы сохранить теплые воспоминания на фотоснимках. Однако профессиональная семейная фотосессия часто не всем доступна. Для нас веселый детский смех и улыбки родителей стали теплым эмоциональным фоном на все съемочные дни. На выставке работ мы не подписывали имена на фотографиях, чтобы зрители могли увидеть и понять, что дети с ОВЗ переживают такие же эмоции, имеют те же интересы, полны фантазий и идей! — прокомментировал один из авторов проекта Илья Коноваленко.
Проект объединил более 80 человек, на его воплощение ушло несколько месяцев. На память каждой семье-участнице авторы вручили набор фотографий, а лучшие портреты представили на открытом вернисаже в центре культурного развития «Горняк». Фотопроект планируют продолжать и в 2025 году.