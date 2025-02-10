СГОК и фонд «Милосердие» поддержали фотовыставку с портретами особенных детей

— В нашем городе более 150 семей, которые воспитывают детей с различными ограничениями по здоровью. Многие из них хотели бы запечатлеть этапы взросления своего ребенка, чтобы сохранить теплые воспоминания на фотоснимках. Однако профессиональная семейная фотосессия часто не всем доступна. Для нас веселый детский смех и улыбки родителей стали теплым эмоциональным фоном на все съемочные дни. На выставке работ мы не подписывали имена на фотографиях, чтобы зрители могли увидеть и понять, что дети с ОВЗ переживают такие же эмоции, имеют те же интересы, полны фантазий и идей! — прокомментировал один из авторов проекта Илья Коноваленко.