bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 13:23

Published 10 февраля, 13:23

Modified 10 февраля, 13:25

Updated 10 февраля, 13:25

СГОК и фонд «Милосердие» поддержали фотовыставку с портретами особенных детей

СГОК и фонд «Милосердие» поддержали фотовыставку с портретами особенных детей

10 февраля 2025, 13:23
Фото: СГОК.
При поддержке Стойленского ГОКа и благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера Группы НЛМК — в Старом Осколе открылась необычная фотовыставка художественных портретов особенных детей и их родителей.

Проект «Добро, запечатлённое в моменте» стал одним из победителей грантового конкурса «Стальное дерево» в 2024 году.

Авторы проекта — специалист цеха обогащения СГОКа Александр Головенченков и координатор волонтерского движения комбината Илья Коноваленко, он давно увлекается фотографией — организовали для семей, которые воспитывают особенных детей, фотопрогулки по живописным уголкам Старого Оскола, спортивным комплексам и интересным интерьерным локациям.

Фото: СГОК

На средства гранта авторы приобрели фототехнику и оплатили услуги фотопечати. Творческая работа кипела несколько месяцев.

— В нашем городе более 150 семей, которые воспитывают детей с различными ограничениями по здоровью. Многие из них хотели бы запечатлеть этапы взросления своего ребенка, чтобы сохранить теплые воспоминания на фотоснимках. Однако профессиональная семейная фотосессия часто не всем доступна. Для нас веселый детский смех и улыбки родителей стали теплым эмоциональным фоном на все съемочные дни. На выставке работ мы не подписывали имена на фотографиях, чтобы зрители могли увидеть и понять, что дети с ОВЗ переживают такие же эмоции, имеют те же интересы, полны фантазий и идей! — прокомментировал один из авторов проекта Илья Коноваленко.

Проект объединил более 80 человек, на его воплощение ушло несколько месяцев. На память каждой семье-участнице авторы вручили набор фотографий, а лучшие портреты представили на открытом вернисаже в центре культурного развития «Горняк». Фотопроект планируют продолжать и в 2025 году.

СГОК запустил единый диспетчерский центр для контроля горной техники в карьере
Узнать подробнее
Читайте также:
СГОК приглашает студентов в «Академию стальных возможностей ТЕХ»На СГОКе объявили победителей программы «Молодой специалист»150 старооскольских школьников изобразили «СГОК будущего»
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Фотовыставка#Проект#Особенные дети#Милосердие#Белгород#Вернисаж#Горняк#Стальное дерево#Грантовый конкурс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика