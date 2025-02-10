Путин наградил главу белгородского минздрава Иконникова

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил работу белгородских медиков за три года в условиях повышенной нагрузки, вызванной СВО. Несмотря на постоянные обстрелы и атаки беспилотников, в регионе была выстроена эффективная система медицинской помощи: пересмотрены маршруты скорой, оснащённой системами РЭБ, врачи обеспечены бронежилетами, а в приграничных больницах появились резервные генераторы и заглублённые операционные.