Путин наградил главу белгородского минздрава Иконникова

Posted 10 февраля, 06:39
Published 10 февраля, 06:39
Modified 10 февраля, 06:41
Updated 10 февраля, 06:41
Президент России Владимир Путин поручил вручить государственную награду главе минздрава Белгородской области Андрею Иконникову. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ уже опубликован на официальном портале правовой информации.
Награждение прошло в рамках заседания Совета при президенте по науке и образованию, которое проводилось в режиме видеоконференции. В документе подчёркивается, что медали вручены за значительный вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Напомним, что недавно Андрей Иконников заявил о своём намерении вступить в «Барс-Белгород», чтобы улучшить качество медицинской помощи в отряде.
Ранее три медика Белгородской области стали победителями Всероссийского конкурса врачей.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил работу белгородских медиков за три года в условиях повышенной нагрузки, вызванной СВО. Несмотря на постоянные обстрелы и атаки беспилотников, в регионе была выстроена эффективная система медицинской помощи: пересмотрены маршруты скорой, оснащённой системами РЭБ, врачи обеспечены бронежилетами, а в приграничных больницах появились резервные генераторы и заглублённые операционные.