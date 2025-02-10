bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 06:39

Published 10 февраля, 06:39

Modified 10 февраля, 06:41

Updated 10 февраля, 06:41

Андрей Иконников

Путин наградил главу белгородского минздрава Иконникова

10 февраля 2025, 06:39
Фото: страница Андрея Иконникова в соцсети. Андрей Иконников
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Президент России Владимир Путин поручил вручить государственную награду главе минздрава Белгородской области Андрею Иконникову. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Награждение прошло в рамках заседания Совета при президенте по науке и образованию, которое проводилось в режиме видеоконференции. В документе подчёркивается, что медали вручены за значительный вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, что недавно Андрей Иконников заявил о своём намерении вступить в «Барс-Белгород», чтобы улучшить качество медицинской помощи в отряде.

Ранее три медика Белгородской области стали победителями Всероссийского конкурса врачей.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил работу белгородских медиков за три года в условиях повышенной нагрузки, вызванной СВО. Несмотря на постоянные обстрелы и атаки беспилотников, в регионе была выстроена эффективная система медицинской помощи: пересмотрены маршруты скорой, оснащённой системами РЭБ, врачи обеспечены бронежилетами, а в приграничных больницах появились резервные генераторы и заглублённые операционные.

Какие симптомы могут указывать на наличие онкологии и как предотвратить её появление?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородка стала посредником в схеме дачи взятки врачу и получила крупный штрафБудущие врачи и айтишники? Названы популярные предметы для сдачи ЕГЭ в БелгородеКаким должен быть идеальный завтрак? Отвечает гастроэнтеролог
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Минздрав#Медаль#Белгород#Андрей иконников
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика