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Posted 10 февраля, 09:53

Published 10 февраля, 09:53

Modified 10 февраля, 09:55

Updated 10 февраля, 09:55

В 2024 году в белгородских «Светофорах» нашли нарушения при продаже молочки

Проверял ли Роспотребнадзор «Светофоры» в Белгородской области?

10 февраля 2025, 09:53
Фото: 1MI.

В 2024 году в белгородских «Светофорах» нашли нарушения при продаже молочки

Сюжет
Проверка
На фоне закрытий в регионах «Светофоров» из-за нарушений редакция Бел.Ру узнала, проходили ли проверки магазинов в Белгородской области.

Надзорные органы обратили внимание на магазины сети дискаунтеров «Светофор». В Москве, да и по всей России, проводят проверки после жалоб на тараканов, просрочку и антисанитарию. Редакция Бел.Ру провела и свою проверку одного из магазинов в Белгороде. Мы побывали в точке на улице Магистральной: гнилые овощи, грязь нашли, но обошлось без насекомых и грызунов.

Тогда журналистке Бел.Ру удалось поговорить с сотрудницей магазина. Она подтвердила, что у них проверка уже была, но ничего не выявили. Однако, несмотря на это, мы всё же направили официальный запрос в управление Роспотребнадзора по Белгородской области. Тут версии немного расходятся.

Редакции ответили, что в 2024 году ведомство проводило проверки трёх магазинов «Светофор», юридическое лицо их ООО «ТОРГСЕРВИС 36». А именно, в Белгороде на 2-м переулке Декабристов, в Разумном на улице Шоссейной и в Репном на улице Попутной.

В результате данных проверок были выявлены нарушения реализации молочной продукции. В отношении юридического лица, а также в отношении должностных лиц вынесены четыре постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов.

Однако в 2025 году ведомство проверки не осуществляло. Поэтому, если верить словам продавщицы магазина в Белгороде, либо надзорные мероприятия проводились другим органом, либо их вовсе и не было.

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