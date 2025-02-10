Проверял ли Роспотребнадзор «Светофоры» в Белгородской области?

Тогда журналистке Бел.Ру удалось поговорить с сотрудницей магазина. Она подтвердила, что у них проверка уже была, но ничего не выявили. Однако, несмотря на это, мы всё же направили официальный запрос в управление Роспотребнадзора по Белгородской области. Тут версии немного расходятся.