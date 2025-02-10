Проверял ли Роспотребнадзор «Светофоры» в Белгородской области?

Posted 10 февраля, 09:53
Published 10 февраля, 09:53
Modified 10 февраля, 09:55
Updated 10 февраля, 09:55
Надзорные органы обратили внимание на магазины сети дискаунтеров «Светофор». В Москве, да и по всей России, проводят проверки после жалоб на тараканов, просрочку и антисанитарию. Редакция Бел.Ру провела и свою проверку одного из магазинов в Белгороде. Мы побывали в точке на улице Магистральной: гнилые овощи, грязь нашли, но обошлось без насекомых и грызунов.
Тогда журналистке Бел.Ру удалось поговорить с сотрудницей магазина. Она подтвердила, что у них проверка уже была, но ничего не выявили. Однако, несмотря на это, мы всё же направили официальный запрос в управление Роспотребнадзора по Белгородской области. Тут версии немного расходятся.
Редакции ответили, что в 2024 году ведомство проводило проверки трёх магазинов «Светофор», юридическое лицо их ООО «ТОРГСЕРВИС 36». А именно, в Белгороде на 2-м переулке Декабристов, в Разумном на улице Шоссейной и в Репном на улице Попутной.
В результате данных проверок были выявлены нарушения реализации молочной продукции. В отношении юридического лица, а также в отношении должностных лиц вынесены четыре постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов.
Однако в 2025 году ведомство проверки не осуществляло. Поэтому, если верить словам продавщицы магазина в Белгороде, либо надзорные мероприятия проводились другим органом, либо их вовсе и не было.