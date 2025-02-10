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Posted 10 февраля, 14:07

Published 10 февраля, 14:07

Modified 10 февраля, 14:07

Updated 10 февраля, 14:07

ДТП произошло в Орле

Полицейский стал новой жертвой «моста глупости». О чём речь?

10 февраля 2025, 14:07
Фото: 1MI. ДТП произошло в Орле

Полицейский влетел в бетонную опору «моста глупости» в Орле

«Мостом глупости» называют Александровский мост в Орле, где произошло уже более 110 аварий. На этот раз участником ДТП стал полицейский.

В воскресенье, 9 февраля, полицейский автомобиль врезался в бетонную опору Александровского моста в Орле. За рулём находился сотрудник ОП № 2 УМВД РФ по городу. Правоохранитель получил травмы, поэтому его пришлось госпитализировать, сообщает «Орелtimes».

В отделении УМВД по Орлу начали проверку случившегося. Другие детали происшествия пока не известны.

Ранее в Сети опубликовали видео аварии. На записи заметно, что из-за удара на капоте автомобиля осталась большая вмятина.

Интересно, что между собой орловцы называют мост, ставший «участником» ДТП, «мостом глупости». Только в сентябре прошлого года 115-й жертвой этой конструкции стал водитель грузовика. Каким по счёту оказался полицейский, неизвестно.

«Газель» стала 115-й жертвой «моста глупости», расположенного в ЦФО
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#Александра Склярова#Происшествия#Полиция#Орловская область#Служебная проверка
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