Полицейский стал новой жертвой «моста глупости». О чём речь?

Posted 10 февраля, 14:07
Published 10 февраля, 14:07
Modified 10 февраля, 14:07
Updated 10 февраля, 14:07
В воскресенье, 9 февраля, полицейский автомобиль врезался в бетонную опору Александровского моста в Орле. За рулём находился сотрудник ОП № 2 УМВД РФ по городу. Правоохранитель получил травмы, поэтому его пришлось госпитализировать, сообщает «Орелtimes».
В отделении УМВД по Орлу начали проверку случившегося. Другие детали происшествия пока не известны.
Ранее в Сети опубликовали видео аварии. На записи заметно, что из-за удара на капоте автомобиля осталась большая вмятина.
Интересно, что между собой орловцы называют мост, ставший «участником» ДТП, «мостом глупости». Только в сентябре прошлого года 115-й жертвой этой конструкции стал водитель грузовика. Каким по счёту оказался полицейский, неизвестно.