Подлежит сносу? Что ожидает завод «КонПрок» в Белгороде из-за строительства нового ЖК

Posted 10 февраля, 11:09
Published 10 февраля, 11:09
Modified 10 февраля, 11:09
Updated 10 февраля, 11:09
Горожане интересуются, планируют ли власти ликвидировать и снести завод «КонПрок», который расположен по улице Пугачёва в Белгороде. Такой вопрос у одного из мужчин возник из-за озвученных ранее планов на строительство жилого комплекса «Русские сезоны».
Белгородцу ответил мэр Валентин Демидов. По его словам, проект ЖК ещё не доработали.
«Строительство планируется на месте промышленного комплекса на левом и правом берегах Везёлки, в границах улиц Зареченская, Победы и проспекта Ватутина. После получения согласования реализация проекта будет проходить поэтапно», — ответил градоначальник.