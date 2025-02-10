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Posted 10 февраля, 11:09

Published 10 февраля, 11:09

Modified 10 февраля, 11:09

Updated 10 февраля, 11:09

«КонПрок» в Белгороде снесут?

Подлежит сносу? Что ожидает завод «КонПрок» в Белгороде из-за строительства нового ЖК

10 февраля 2025, 11:09
Фото: 1MI. «КонПрок» в Белгороде снесут?

Мэр Белгорода ответил на вопрос о судьбе «КонПрока»

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Новости Белгорода
Ранее стало известно, что в этом районе планируется строительство жилого комплекса «Русские сезоны».

Горожане интересуются, планируют ли власти ликвидировать и снести завод «КонПрок», который расположен по улице Пугачёва в Белгороде. Такой вопрос у одного из мужчин возник из-за озвученных ранее планов на строительство жилого комплекса «Русские сезоны».

Белгородцу ответил мэр Валентин Демидов. По его словам, проект ЖК ещё не доработали.

«Строительство планируется на месте промышленного комплекса на левом и правом берегах Везёлки, в границах улиц Зареченская, Победы и проспекта Ватутина. После получения согласования реализация проекта будет проходить поэтапно», — ответил градоначальник.

Ранее вблизи «КонПрока» в Белгороде благоустроили набережную «Берега».

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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Снос#Белгород#Конпрок#Валентин Демидов
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