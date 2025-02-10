Подлежит сносу? Что ожидает завод «КонПрок» в Белгороде из-за строительства нового ЖК

Горожане интересуются, планируют ли власти ликвидировать и снести завод «КонПрок», который расположен по улице Пугачёва в Белгороде. Такой вопрос у одного из мужчин возник из-за озвученных ранее планов на строительство жилого комплекса «Русские сезоны».