Под Белгородом ночью серьёзно пострадал мужчина: что произошло?

Один частный дом оказался полностью уничтожен в Борисовском районе, в Волоконовском районе посекло два домовладения и две машины, ещё один жилой дом оказался полуразрушен в Краснояружском районе. Всего по этим муниципалитетам со стороны Украины ударили 33 раза.