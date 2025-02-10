Под Белгородом ночью серьёзно пострадал мужчина: что произошло?

Posted 10 февраля, 07:45
Published 10 февраля, 07:45
Modified 10 февраля, 07:45
Updated 10 февраля, 07:45
Первым пострадавшим стал житель посёлка Октябрьский Белгородского района. Минувшей ночью он пострадал при атаке дрона. Мужчину с баротравмой госпитализировали в горбольницу № 2 Белгорода, где он продолжает лечение.
Всего по муниципалитету ударили 25 раз. Повреждения зафиксировали в соцобъекте и коммерческом объекте. Ущерб получило и технологическое оборудование.
Второй мирный житель пострадал днём 9 февраля в Шебекинском округе. Он находится под наблюдением врачей областной клинической больницы. В муниципалитете вследствие 15 ударов ущерб получили авто и здание администрации сельхозпредприятия.
Больше всего разрушений зафиксировали в Валуйском округе. Там из-за атаки 14 БПЛА посекло один частный дом, одну торговую точку, два авто и коммерческий объект.
Один частный дом оказался полностью уничтожен в Борисовском районе, в Волоконовском районе посекло два домовладения и две машины, ещё один жилой дом оказался полуразрушен в Краснояружском районе. Всего по этим муниципалитетам со стороны Украины ударили 33 раза.
ВСУ били и по Грайворонскому округу, однако там удалось избежать каких-либо последствий на земле.