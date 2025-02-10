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Posted 10 февраля, 07:45

Published 10 февраля, 07:45

Modified 10 февраля, 07:45

Updated 10 февраля, 07:45

Два человека госпитализированы после атак ВСУ

Под Белгородом ночью серьёзно пострадал мужчина: что произошло?

10 февраля 2025, 07:45
Фото: 1MI. Два человека госпитализированы после атак ВСУ

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области, ранены двое

Сюжет
Обстрел
Разрушения есть почти везде, ранены двое.

Первым пострадавшим стал житель посёлка Октябрьский Белгородского района. Минувшей ночью он пострадал при атаке дрона. Мужчину с баротравмой госпитализировали в горбольницу № 2 Белгорода, где он продолжает лечение.

Всего по муниципалитету ударили 25 раз. Повреждения зафиксировали в соцобъекте и коммерческом объекте. Ущерб получило и технологическое оборудование.

Второй мирный житель пострадал днём 9 февраля в Шебекинском округе. Он находится под наблюдением врачей областной клинической больницы. В муниципалитете вследствие 15 ударов ущерб получили авто и здание администрации сельхозпредприятия.

В результате атаки беспилотника ВСУ в Шебекинском округе пострадал мужчина
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Больше всего разрушений зафиксировали в Валуйском округе. Там из-за атаки 14 БПЛА посекло один частный дом, одну торговую точку, два авто и коммерческий объект.

Один частный дом оказался полностью уничтожен в Борисовском районе, в Волоконовском районе посекло два домовладения и две машины, ещё один жилой дом оказался полуразрушен в Краснояружском районе. Всего по этим муниципалитетам со стороны Украины ударили 33 раза.

ВСУ били и по Грайворонскому округу, однако там удалось избежать каких-либо последствий на земле.

Дома и белгородское сельхозпредприятие пострадали после атак дронов ВСУ
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