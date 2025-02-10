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Posted 10 февраля, 13:43

Published 10 февраля, 13:43

Modified 10 февраля, 13:45

Updated 10 февраля, 13:45

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Под Белгородом есть разрушения: что известно о новых атаках БПЛА?

10 февраля 2025, 13:43
Фото: 1MI. Предварительно, обошлось без пострадавших.

ВСУ атаковали беспилотниками четыре населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
В Волоконовском и Белгородском районах есть разрушения.

В Волоконовском районе в селе Борисовка два дрона повредили социальный объект и автобус. Также удар на себя принял газопровод, утечку уже устранили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В хуторе Плотвянке беспилотник сбросил взрывное устройство на частное домовладение.

В Белгородском районе в селе Красная Нива FPV-дрон пробил крышу постройки, а в Толоконном под удар попало фермерское хозяйство: повреждены хозпостройки, сельхозтехника, «Газель», ещё одна машина сгорела полностью.

Вчера, 9 февраля, под удар ВСУ попали семь районов Белгородской области. В результате атак пострадали двое мирных жителей.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Волоконовский район#Белгород#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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