Под Белгородом есть разрушения: что известно о новых атаках БПЛА?

Posted 10 февраля, 13:43
Published 10 февраля, 13:43
Modified 10 февраля, 13:45
Updated 10 февраля, 13:45
В Волоконовском районе в селе Борисовка два дрона повредили социальный объект и автобус. Также удар на себя принял газопровод, утечку уже устранили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В хуторе Плотвянке беспилотник сбросил взрывное устройство на частное домовладение.
В Белгородском районе в селе Красная Нива FPV-дрон пробил крышу постройки, а в Толоконном под удар попало фермерское хозяйство: повреждены хозпостройки, сельхозтехника, «Газель», ещё одна машина сгорела полностью.
Вчера, 9 февраля, под удар ВСУ попали семь районов Белгородской области. В результате атак пострадали двое мирных жителей.