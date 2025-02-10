Почему прожиточный минимум в Белгородской области такой низкий?

По словам Митякиной, в адрес правительства РФ уже направлены предложения об увеличении коэффициента региональной дифференциации для Белгородской области. Кроме того, она напомнила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе установлен федеральным законодательством и в 2025 году составит 22 440 рублей.