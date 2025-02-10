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Posted 10 февраля, 09:21

Published 10 февраля, 09:21

Modified 10 февраля, 09:21

Updated 10 февраля, 09:21

Прожиточный минимум отличается для разных категорий населения

Почему прожиточный минимум в Белгородской области такой низкий?

10 февраля 2025, 09:21
Фото: 1MI. Прожиточный минимум отличается для разных категорий населения

В белгородском минсоцзащиты ответили, можно ли изменить прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума в Белгородской области составляет 14 896 рублей.

Белгородцы вновь просят разъяснить, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум. Жительница напомнила, что цены на товары и услуги растут быстрыми темпами и практически не отличаются от московских, а прожиточный минимум используется для расчёта социальных выплат.

«Он такой низкий, чтобы бюджет сэкономить?» — поинтересовалась женщина.

На вопрос ответила врио министра социальной защиты населения и труда Белгородской области Олеся Митякина. Она пояснила, что методика расчёта прожиточного минимума регламентируется на федеральном уровне.

«Основным показателем при расчёте региональной величины прожиточного минимума является её значение в среднем на душу населения, утверждённое правительством Российской Федерации в целом по стране, а также коэффициент региональной дифференциации, который для Белгородской области составляет 0,84», — уточнила чиновница.

Митякина также напомнила, что на 2025 год величина прожиточного минимума в регионе установлена в следующих размерах:

  • на душу населения — 14 896 рублей;

  • для трудоспособного населения — 16 237 рублей;

  • для пенсионеров — 12 811 рублей;

  • для детей — 14 449 рублей.

По словам Митякиной, в адрес правительства РФ уже направлены предложения об увеличении коэффициента региональной дифференциации для Белгородской области. Кроме того, она напомнила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе установлен федеральным законодательством и в 2025 году составит 22 440 рублей.

Прожиточный минимум — это сумма денег, которая, согласно представлению государства, позволяет человеку удовлетворять базовые потребности в еде, одежде, жилье, оплачивать коммунальные услуги и иметь минимальные накопления.

В Белгородской области на 2025 год установлен один из самых низких прожиточных минимумов, несмотря на то, что его ранее увеличили.

В 2024 году размер ПМ в Белгородской области также признавали одним из самых низких: на тот момент его величина составляла 12 813 рублей.

Каким будет МРОТ и прожиточный минимум в Белгородской области в 2025 году?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Белгород#Олеся Митякина
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