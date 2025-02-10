Победитель «Вкуса Белогорья» станет участником всех фестивалей на пять лет

Posted 10 февраля, 07:06
Published 10 февраля, 07:06
Modified 10 февраля, 07:08
Updated 10 февраля, 07:08
В Белгородской области планируют реализовать новый проект — «Вкус Белогорья». Он должен поспособствовать развитию мясной гастрономии в мобильных пунктах питания.
В бизнес-проекте смогут поучаствовать физлица и самозанятые, которые планируют заниматься предпринимательством в регионе, а также субъекты МСП, у которых уже есть опыт в сфере общественного питания.
Стартует «Вкус Белогорья» 10 марта 2025 года. Призовой фонд проекта — 30 млн рублей.
На первом этапе проведут конкурс бизнес-проектов, документов участников и подготовленного меню. К последнему есть требование — не менее 65% от всех позиций должны быть мясными блюдами, при приготовлении которых используют сырьё только местных производителей или фермеров.
Второй этап — дегустация блюд, которая и определит финалистов.
Победитель получит грант на покупку фудтрака и необходимого оборудования, а также сможет в течение пяти лет участвовать во всех региональных фестивалях и мероприятиях, ближайший из таких пройдёт уже в феврале.