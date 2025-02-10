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Posted 10 февраля, 07:06

Published 10 февраля, 07:06

Modified 10 февраля, 07:08

Updated 10 февраля, 07:08

В правительстве региона объявили новый проект для общепита «Вкус Белогорья»

Победитель «Вкуса Белогорья» станет участником всех фестивалей на пять лет

10 февраля 2025, 07:06
Фото: 1MI.

В правительстве региона объявили новый проект для общепита «Вкус Белогорья»

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Конкурс
Новый проект «Вкус Белогорья» запустили в правительстве региона. Белгородцы смогут получить грант для развития мясной гастрономии.

В Белгородской области планируют реализовать новый проект — «Вкус Белогорья». Он должен поспособствовать развитию мясной гастрономии в мобильных пунктах питания.

В бизнес-проекте смогут поучаствовать физлица и самозанятые, которые планируют заниматься предпринимательством в регионе, а также субъекты МСП, у которых уже есть опыт в сфере общественного питания.

Стартует «Вкус Белогорья» 10 марта 2025 года. Призовой фонд проекта — 30 млн рублей.

На первом этапе проведут конкурс бизнес-проектов, документов участников и подготовленного меню. К последнему есть требование — не менее 65% от всех позиций должны быть мясными блюдами, при приготовлении которых используют сырьё только местных производителей или фермеров.

Второй этап — дегустация блюд, которая и определит финалистов.

Победитель получит грант на покупку фудтрака и необходимого оборудования, а также сможет в течение пяти лет участвовать во всех региональных фестивалях и мероприятиях, ближайший из таких пройдёт уже в феврале.

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#Алёна Мальцева#Конкурс#Предприниматели#Грант#Белгород#Гастрономия#Вкус Белогорья
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