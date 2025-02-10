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Posted 10 февраля, 08:10

Published 10 февраля, 08:10

Modified 10 февраля, 08:12

Updated 10 февраля, 08:12

Для действующих белгородских бизнесменов появится новый обучающий проект

Начинающим белгородским предпринимателям обеспечат «взлёт»?

10 февраля 2025, 08:10
Фото: Изображение Midjourney.

Для действующих белгородских бизнесменов появится новый обучающий проект

Сюжет
ВСУ
Он будет рассчитан на предпринимателей, которые работают не более трёх лет, а также на выпускников проекта «Новые возможности».

Как стало известно во время оперсовещания, для обучения и развития действующих бизнесменов с опытом ведения предпринимательской деятельности не более трёх лет, а также выпускников проекта «Новые возможности» планируют создать новый проект «Бизнес взлёт».

Он станет единой коммуникационной и обучающей площадкой для действующих бизнесменов региона и будет способствовать получению навыков и развитию существующей деятельности.

Для разработки концепции проекта проведут цикл встреч с бизнес-сообществом и предпринимателями проекта «Новые возможности». Первая встреча уже состоялась. Концепцию и программу сформируют и утвердят на основе потребностей и запроса целевой аудитории. Запустить проект намерены к августу 2025 года.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Напомним, за три года от обстрелов ВСУ в Белгородской области бизнес в общей сложности понёс потери в размере 11,1 млрд рублей.

Озвучена сумма ущерба белгородскому бизнесу из-за обстрелов с начала СВО
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Развитие#Бизнес#Предприниматели#Обучение#Белгород#ВСУ#Коммуникация#Новые возможности#Обстрелы
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