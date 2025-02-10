Начинающим белгородским предпринимателям обеспечат «взлёт»?

Posted 10 февраля, 08:10
Published 10 февраля, 08:10
Modified 10 февраля, 08:12
Updated 10 февраля, 08:12
Как стало известно во время оперсовещания, для обучения и развития действующих бизнесменов с опытом ведения предпринимательской деятельности не более трёх лет, а также выпускников проекта «Новые возможности» планируют создать новый проект «Бизнес взлёт».
Он станет единой коммуникационной и обучающей площадкой для действующих бизнесменов региона и будет способствовать получению навыков и развитию существующей деятельности.
Для разработки концепции проекта проведут цикл встреч с бизнес-сообществом и предпринимателями проекта «Новые возможности». Первая встреча уже состоялась. Концепцию и программу сформируют и утвердят на основе потребностей и запроса целевой аудитории. Запустить проект намерены к августу 2025 года.
Напомним, за три года от обстрелов ВСУ в Белгородской области бизнес в общей сложности понёс потери в размере 11,1 млрд рублей.