На ж/д станции в Белгородской области совершили теракт

Как установили в Западном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте, 6 февраля подростки 2007 и 2009 годов рождения, а также их 19-летний знакомый вступили в переписку с неизвестным в мессенджере. Им предложили деньги за выполнение задания, целью которого было нарушить работу железной дороги. На станции «Старый Оскол» они подожгли релейные шкафы, что могло угрожать безопасности движения поездов.