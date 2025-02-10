На ж/д станции в Белгородской области совершили теракт

Posted 10 февраля, 13:06
Published 10 февраля, 13:06
Modified 10 февраля, 13:08
Updated 10 февраля, 13:08
Как установили в Западном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте, 6 февраля подростки 2007 и 2009 годов рождения, а также их 19-летний знакомый вступили в переписку с неизвестным в мессенджере. Им предложили деньги за выполнение задания, целью которого было нарушить работу железной дороги. На станции «Старый Оскол» они подожгли релейные шкафы, что могло угрожать безопасности движения поездов.
Правоохранители, в том числе сотрудники Следственного комитета, УФСБ и транспортной полиции, задержали подозреваемых. Им может грозить до 20 лет лишения свободы по статье о терроризме.
Чуть больше года назад 16-летнего школьника из Орла обвиняли в диверсии после поджога релейного шкафа РЖД на перегоне Орёл — Стальной конь.