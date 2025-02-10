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Posted 10 февраля, 13:06

Published 10 февраля, 13:06

Modified 10 февраля, 13:08

Updated 10 февраля, 13:08

Теракт произошёл на железной дороге

На ж/д станции в Белгородской области совершили теракт

10 февраля 2025, 13:06
Фото: 1MI. Теракт произошёл на железной дороге

Трое молодых белгородцев согласились за деньги совершить поджоги на ж/д

Сюжет
Новости Старого Оскола
В Белгородской области возбуждено дело по факту поджога релейных шкафов на железной дороге. Подозреваются трое молодых людей, включая двух подростков.

Как установили в Западном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте, 6 февраля подростки 2007 и 2009 годов рождения, а также их 19-летний знакомый вступили в переписку с неизвестным в мессенджере. Им предложили деньги за выполнение задания, целью которого было нарушить работу железной дороги. На станции «Старый Оскол» они подожгли релейные шкафы, что могло угрожать безопасности движения поездов.

Правоохранители, в том числе сотрудники Следственного комитета, УФСБ и транспортной полиции, задержали подозреваемых. Им может грозить до 20 лет лишения свободы по статье о терроризме.

Чуть больше года назад 16-летнего школьника из Орла обвиняли в диверсии после поджога релейного шкафа РЖД на перегоне Орёл — Стальной конь.

Подростку грозит 20 лет тюрьмы за поджог релейного шкафа РЖД
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Поджог#Новости Старого Оскола#Теракт#Белгород
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