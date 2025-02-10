Минздрав рассмотрит инициативу о запрете идеи бодипозитива в Российской Федерации

Как указано в документе, сторонники данного движения проявляют пренебрежение к общепринятым стандартам красоты. Они продвигают такие вредные для здоровья привычки, как неправильные пищевые предпочтения и отказ от регулярных физических упражнений. Парламентарий отметил, что некоторые россияне следуют западным примерам, воспринимая эту идеологию как инструкцию к действию, доводя себя до ожирения. Это способствует развитию хронических заболеваний и может стать причиной ранней смерти, сообщает 56orb.ru.