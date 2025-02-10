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Posted 10 февраля, 11:04

Published 10 февраля, 11:04

Modified 10 февраля, 11:04

Updated 10 февраля, 11:04

Минздрав рассмотрит инициативу о запрете идеи бодипозитива в Российской Федерации

Минздрав рассмотрит инициативу о запрете идеи бодипозитива в Российской Федерации

10 февраля 2025, 11:04
Фото: 1MI.
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил на рассмотрение Минздрава России инициативу о запрете пропаганды бодипозитива среди россиян.

Как указано в документе, сторонники данного движения проявляют пренебрежение к общепринятым стандартам красоты. Они продвигают такие вредные для здоровья привычки, как неправильные пищевые предпочтения и отказ от регулярных физических упражнений. Парламентарий отметил, что некоторые россияне следуют западным примерам, воспринимая эту идеологию как инструкцию к действию, доводя себя до ожирения. Это способствует развитию хронических заболеваний и может стать причиной ранней смерти, сообщает 56orb.ru.

Милонов утверждает, что движение бодипозитива представляет реальную опасность для здоровья нации. Правительству в сложившейся ситуации необходимо защитить граждан, законодательно запретив это движение.

Журналисты полагают, что продвижение концепции бодипозитива может быть связано с чьими-то интересами. Образы представителей этого движения используются в рекламе для увеличения продаж. Таким образом, бодипозитив можно рассматривать как новую маркетинговую стратегию, не имеющую ничего общего с истинным принятием своего тела.

Сегодня эта идеология включает в себя социальные, культурные и политические аспекты. Летом 2024 года титул «Мисс Алабама» получила модель Сара Милликен, вес которой — 100 килограммов. На фоне популярной на Западе идеи толерантности именно её лишний вес стал решающим фактором в победе. Новый президент США Дональд Трамп намерен изменить эту ситуацию. Жители западных стран массово стремятся к стройности. Чтобы достичь ее, они готовы применять медикаменты.

На российском рынке также доступен препарат для борьбы с ожирением — «Велгия» на основе семаглутида, который выпускает ФК «Промомед». Поставки препарата в российские аптеки осуществляются в рамках стратегии импортозамещения. Средство предназначено для пациентов с такими метаболическими нарушениями, как сахарный диабет второго типа, избыточная масса тела и ожирение. Перед началом приема рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Врачи многих стран неоднократно критиковали бодипозитив, поскольку принятие своего тела таким, какое оно есть, может привести к игнорированию важных моментов, представляющих опасность для здоровья.

#Общество
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