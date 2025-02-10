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Posted 10 февраля, 09:05

Published 10 февраля, 09:05

Modified 10 февраля, 19:19

Updated 10 февраля, 19:19

9 февраля стоматологи отмечали профессиональный праздник

Купаются в деньгах? Сколько зарабатывают белгородские стоматологи

10 февраля 2025, 09:05
Фото: 1MI. 9 февраля стоматологи отмечали профессиональный праздник

Белгородцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях стоматологов

Сюжет
Зарплата
9 февраля стоматологи отмечали свой неофициальный праздник. В честь этого эксперты hh.ru выяснили максимальную зарплату дантистов-белгородцев.

Всего за минувший год в Белгородской области открылось свыше 200 вакансий для стоматологов. При этом по России также наблюдался рост спроса — примерно на 17%.

Чаще всего в 2024 году белгородским стоматологам предлагали зарплату в 121,7 тысячи. При этом годом ранее эта сумма была ниже примерно на 23 тысячи рублей. Другие же врачи по региону зарабатывают меньше — около 90,3 тысячи.

Самые высокие зарплаты за первый месяц 2025 года в регионе зафиксировали у:

  • стоматологов-хирургов — от 200 тысяч рублей до вычета налогов;
  • стоматологов-терапевтов — от 100 тысяч рублей на руки;
  • стоматологов-ортодонтов — от 100 тысяч рублей до вычета налогов.

При этом некоторым белгородским стоматологам-хирургам-имплантологам предлагают переехать в Карелию. Все, кто согласится, смогут зарабатывать от 450 тысяч рублей в месяц. Белгородцам обещают помочь с переездом и проживанием в первые месяцы.

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#Александра Склярова#Опросы#Общество#Белгородская область#Зарплата#Средняя зарплата#Белгород#Стоматологи
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