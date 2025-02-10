Купаются в деньгах? Сколько зарабатывают белгородские стоматологи

Posted 10 февраля, 09:05
Published 10 февраля, 09:05
Modified 10 февраля, 19:19
Updated 10 февраля, 19:19
Всего за минувший год в Белгородской области открылось свыше 200 вакансий для стоматологов. При этом по России также наблюдался рост спроса — примерно на 17%.
Чаще всего в 2024 году белгородским стоматологам предлагали зарплату в 121,7 тысячи. При этом годом ранее эта сумма была ниже примерно на 23 тысячи рублей. Другие же врачи по региону зарабатывают меньше — около 90,3 тысячи.
Самые высокие зарплаты за первый месяц 2025 года в регионе зафиксировали у:
При этом некоторым белгородским стоматологам-хирургам-имплантологам предлагают переехать в Карелию. Все, кто согласится, смогут зарабатывать от 450 тысяч рублей в месяц. Белгородцам обещают помочь с переездом и проживанием в первые месяцы.