Купаются в деньгах? Сколько зарабатывают белгородские стоматологи

Чаще всего в 2024 году белгородским стоматологам предлагали зарплату в 121,7 тысячи. При этом годом ранее эта сумма была ниже примерно на 23 тысячи рублей. Другие же врачи по региону зарабатывают меньше — около 90,3 тысячи.