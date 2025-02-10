Кардиодиспансер: кто там лечит, как попасть и зачем он нужен

Основные факторы, влияющие на здоровье сердца и сосудов, известны всем: это неправильное питание, недостаток физической активности, курение, алкоголь, стресс и ожирение. Но главное последствие этих привычек, которое уже давно стало привычным, — это забивание сосудов атеросклеротическими бляшками, образование тромбов и повышение артериального давления. Всё это может привести к таким серьёзным заболеваниям, как инфаркты, инсульты и другие катастрофы сердечно-сосудистой системы.