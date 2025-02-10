Кардиодиспансер: кто там лечит, как попасть и зачем он нужен

Posted 10 февраля, 14:34
Published 10 февраля, 14:34
Modified 10 февраля, 14:36
Updated 10 февраля, 14:36
Белгородцы знают, что в области работают нарко-, онко и кожновенерологический диспансеры. Там всегда можно получить медицинскую помощь.
В прошлом году в Белгороде открыли кардиодиспансер на базе Белгородской областной клинической больницы. О том, что собой представляет кардиодиспансер, кому и зачем он нужен, а также о специфике работы рассказал заведующий учреждением, врач-кардиолог Александр Зарудский.
Основные факторы, влияющие на здоровье сердца и сосудов, известны всем: это неправильное питание, недостаток физической активности, курение, алкоголь, стресс и ожирение. Но главное последствие этих привычек, которое уже давно стало привычным, — это забивание сосудов атеросклеротическими бляшками, образование тромбов и повышение артериального давления. Всё это может привести к таким серьёзным заболеваниям, как инфаркты, инсульты и другие катастрофы сердечно-сосудистой системы.
Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смертности в мире. Они затрагивают не только пожилых людей. Примерно 40% смертей от таких заболеваний происходят среди трудоспособного населения.
Основная категория пациентов кардиодиспансера — это люди, перенёсшие инфаркт миокарда, кардиохирургическое вмешательство или страдающие хронической сердечной недостаточностью. Важно отметить, что помощь, полученная в стационаре, не является конечной. Пациенты, прошедшие лечение, нуждаются в длительном наблюдении и контроле, чтобы избежать повторных заболеваний.
«У большинства таких больных крайне высокие риски повторных проблем с сердечно-сосудистой системой. Лечение в стационаре — это лишь первый этап. Мы продолжаем наблюдать за пациентами, корректируем дозировки препаратов, мотивируем их на соблюдение рекомендаций врачей», — объясняет Зарудский.
Процесс попадания в кардиодиспансер строго отлажен. Кардиодиспансер принимает пациентов двумя основными путями.
Больные, завершившие лечение в стационаре, автоматически переходят под наблюдение кардиологов.
Также участковые терапевты могут направить сюда пациентов с хроническими заболеваниями сердца, артериальной гипертензией, атеросклерозом и другими патологиями сосудистой системы.
«Мы работаем в тесной связке с другими специалистами», — поясняет врач.
В кардиодиспансере трудится команда высококвалифицированных врачей, специалистов по функциональной диагностике, эндоваскулярных хирургов и кардиохирургов. В случае необходимости подключаются и другие узкие специалисты. Всё это позволяет выстраивать грамотное лечение и наблюдение за пациентами.
Важной частью работы диспансера является профилактика. Пациенты, прошедшие начальное лечение, находятся под контролем в течение года, а затем, в зависимости от состояния, могут быть переведены на наблюдение к участковому терапевту.
Один из важных аспектов работы кардиолога — это обучение пациентов правильному отношению к своему здоровью. Александр Зарудский с сожалением отмечает, что порой пациенты сами себе наносят непоправимый вред, несмотря на все усилия врачей.
«Если пациент, перенёсший аортокоронарное шунтирование или установку стентов, продолжает курить, то это, конечно, сводит на нет все усилия врачей», — говорит врач.
Не менее важным является соблюдение рекомендаций по приёму медикаментов.
«Пациент должен помнить, что любые изменения в терапии должны согласовываться с врачом. Отмена препаратов или самостоятельная корректировка дозировки может привести к серьёзным осложнениям», — предупреждает он.
Особенно важно, чтобы пациенты с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний продолжали наблюдаться в кардиодиспансере. Именно здесь они могут получить всю необходимую помощь и поддержку для предотвращения повторных катастроф.
«Зачастую больному сделано всё возможное на этапе лечения в стационаре, и очень обидно его потерять после того, когда самые трудные шаги уже сделаны», — подчёркивает Александр Зарудский.
«Необходимо просто удержать достигнутый успех в лечении болезни. А удержать бывает ничуть не легче, чем вытащить его с того света», — уверен врач.
Ранее врач Артём Бондаренко объяснил, почему регулярные медицинские обследования так важны для предотвращения хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и онкология.