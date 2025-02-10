Исследователи улучшили определение эмоций по голосу с применением ИИ

Posted 10 февраля, 11:00
Published 10 февраля, 11:00
Modified 10 февраля, 11:18
Updated 10 февраля, 11:18
Учёные из лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка, Института AIRI и МФТИ продемонстрировали новую AI-модель под названием Cross-Attention Feature Fusion for Speech Emotion Recognition (CA-SER), которая разработана для определения эмоций в человеческой речи. На одном из самых сложных для анализа датасетов IEMOCAP модель продемонстрировала высокую точность в 74,6%, превзойдя многие другие методы в этой области.
В начале процесса система выявляет ключевые особенности речи, после чего интегрирует данные о звуках голоса (например, их громкость и интонация). Эти два вида информации объединяются при помощи специализированного механизма, успешно соединяя общие черты речи с её конкретными особенностями, что обеспечивает более точное определение эмоций говорящего человека.
Данный инструмент направлен на решение диссонанса между аудиоданными, использованными для тренировки моделей, основанных на самообучающихся методах, и эмоциональными наборами данных с разнообразной интонацией и выразительностью. Он окажется незаменимым в технологиях автоматического общения с людьми, включая голосовые ассистенты, сервисы поддержки клиентов и приложения для мониторинга психоэмоционального состояния, а также в других сферах, где требуется оперативный анализ эмоционального состояния.
Открытый исходный код данной модели позволяет исследователям и учёным использовать её в своих исследованиях, что открывает возможности для проведения дополнительных экспериментов с целью проверки применимости модели на различных языках и наборах данных. Это способствует увеличению универсальности и эффективности модели в различных реальных сценариях. Например, модель может быть обучена на русскоязычных корпусах эмоций и затем использована в голосовых помощниках и контакт-центрах.