Исследователи улучшили определение эмоций по голосу с применением ИИ

Открытый исходный код данной модели позволяет исследователям и учёным использовать её в своих исследованиях, что открывает возможности для проведения дополнительных экспериментов с целью проверки применимости модели на различных языках и наборах данных. Это способствует увеличению универсальности и эффективности модели в различных реальных сценариях. Например, модель может быть обучена на русскоязычных корпусах эмоций и затем использована в голосовых помощниках и контакт-центрах.