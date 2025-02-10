«Хоть бы не две полоски»: врач рассказала об экспресс-тестах на рак и их надёжности

В некоторых ситуациях выброс таких белков у пациентов на поздних стадиях может подавить их же иммунная система. И это может ввести в заблуждение. Также тест может среагировать на воспалительные процессы, приняв их за рак, т. к. там нет различий в веществах, которые учитывают онкомаркеры. Так, у здорового человека, получившего положительный результат, начинаются долгие и изнурительные поиски опухоли. Он тратит много денег, проходит опасные процедуры и переживает жёсткий стресс.