«Хоть бы не две полоски»: врач рассказала об экспресс-тестах на рак и их надёжности

Posted 10 февраля, 14:40
Published 10 февраля, 14:40
Modified 10 февраля, 14:42
Updated 10 февраля, 14:42
Экспресс-тесты иногда сильно упрощают жизнь и наблюдение за своим организмом, однако есть один волнующий вопрос — а насколько им можно доверять? Особенно, когда дело касается онкологий.
Как рассказала главврач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Михайлова, такие тесты основаны на методе выявления специфических веществ, которые выделяются злокачественными клетками или опухолями.
Теория говорила, что даже на ранних этапах развития рака, когда раковых клеток на так уж и много, веществ достаточно, чтобы онкомаркеры могли их обнаружить и даже указать, где развивается заболевание. Однако, заявила врач, всё это устроено совсем не так. Это показала практика.
Так, современные исследования говорят, что на начальных стадиях онкозаболеваний уровень специфического белка настолько низок, что его не получится выявить даже самыми чувствительными тестами. Кроме того, возникают и другие трудности. Часто они выдают ложноположительные или ложноотрицательные результаты.
В некоторых ситуациях выброс таких белков у пациентов на поздних стадиях может подавить их же иммунная система. И это может ввести в заблуждение. Также тест может среагировать на воспалительные процессы, приняв их за рак, т. к. там нет различий в веществах, которые учитывают онкомаркеры. Так, у здорового человека, получившего положительный результат, начинаются долгие и изнурительные поиски опухоли. Он тратит много денег, проходит опасные процедуры и переживает жёсткий стресс.
«Где нашли применения онкотесты, так это в самой онкологии. Их используют врачи-онкологи для контроля течения заболевания у своих пациентов. После проведение химио- и лучевой терапий больному проводят такой тест, чтобы убедиться, насколько терапия оказалась эффективной», — делится с журналистами Бел.Ру Татьяна Михайлова.
Далее главврач заявила, что при диспансеризации можно свободно пройти эффективный скрининг, чтобы узнать стоит бояться или нет.
«К примеру, на сегодняшний день наиболее надёжным маркером для предсказания онкологических процессов в предстательной железе у мужчин является простатический специфический антиген, более известный как ПСА», — закончила Михайлова.
В начале февраля у белгородцев появилась возможность бесплатно пройти обследование в онкодиспансере. Правда, заранее нужно самому сдать пару анализов. В том числе на ПСА. Так, врачи осмотрели более сотни белгородцев. Некоторых направили на уточняющие анализы, а результаты озвучат через пару дней. В прошлом году рак выявили у 2360 людей.