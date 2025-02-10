Гладков рассказал подробности о строительстве передовой школы в регионе

Posted 10 февраля, 17:09
Published 10 февраля, 17:09
Modified 10 февраля, 17:11
Updated 10 февраля, 17:11
Ранее глава государства Владимир Путин поручил к 2030 году в каждом федеральном округе построить от 12 таких учреждений. Одна или несколько передовых школ появятся и в Белгородской области, которая стала одним из пилотных регионов. Учреждения с уклоном на подготовку специальных кадров построят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Однако начать обучаться в таких школах можно будет только с седьмого по одиннадцатый классы. Планируется, что выпускники таких учреждений будут развивать науку и экономику, поэтому им могут гарантировать трудоустройство в ведущие компании.
Кроме того, в школах может действовать функция взаимообмена учениками и учителями из разных российских регионов. Ежегодно знания школьников будут оценивать, а педагоги будут проходить проверку квалификации.