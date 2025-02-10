Гладков рассказал подробности о строительстве передовой школы в регионе

Ранее глава государства Владимир Путин поручил к 2030 году в каждом федеральном округе построить от 12 таких учреждений. Одна или несколько передовых школ появятся и в Белгородской области, которая стала одним из пилотных регионов. Учреждения с уклоном на подготовку специальных кадров построят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».