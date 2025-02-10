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Posted 10 февраля, 17:09

Published 10 февраля, 17:09

Modified 10 февраля, 17:11

Updated 10 февраля, 17:11

Вячеслав Гладков

Гладков рассказал подробности о строительстве передовой школы в регионе

10 февраля 2025, 17:09
Фото: областное правительство. Вячеслав Гладков
Сюжет
Касается каждого
В столице состоялось заседание Координационного совета, где обсуждалось строительство передовых школ. Такое учреждение появится и в Белгородской области в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ранее глава государства Владимир Путин поручил к 2030 году в каждом федеральном округе построить от 12 таких учреждений. Одна или несколько передовых школ появятся и в Белгородской области, которая стала одним из пилотных регионов. Учреждения с уклоном на подготовку специальных кадров построят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Однако начать обучаться в таких школах можно будет только с седьмого по одиннадцатый классы. Планируется, что выпускники таких учреждений будут развивать науку и экономику, поэтому им могут гарантировать трудоустройство в ведущие компании.

Кроме того, в школах может действовать функция взаимообмена учениками и учителями из разных российских регионов. Ежегодно знания школьников будут оценивать, а педагоги будут проходить проверку квалификации.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости#Президентские школы
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