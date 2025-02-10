Гладков рассказал о реализации четырёх проектов в сфере предпринимательства

Также в мае этого года участникам СВО и их семьям дадут возможность получить навыки предпринимательства в рамках проекта «Время своих героев». А уже в начале осени начнётся новый этап проекта «Ты в деле», в ходе которого подростков попытаются вовлечь в бизнес-среду.