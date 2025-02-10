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Posted 10 февраля, 14:48

Published 10 февраля, 14:48

Modified 10 февраля, 14:50

Updated 10 февраля, 14:50

Гладков рассказал о реализации четырёх проектов в сфере предпринимательства

Гладков рассказал о реализации четырёх проектов в сфере предпринимательства

10 февраля 2025, 14:48
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Хорошие новости
На очередном совещании правительства чиновники обсудили проекты для бизнесменов, в числе которых «Новые возможности» и «Ты в деле». Подробности сообщил Гладков.

Так, уже в этом месяце в регионе начинается следующий поток обучения начинающих бизнесменов в рамках проекта «Новые возможности». Есть ряд изменений:

  • поменяются номинации и количество победителей конкурса бизнес-идей;
  • приз достигнет 45 млн рублей;
  • появится отдельное художественное направление «Креативные индустрии»;
  • в самостоятельные проекты вынесли программирование и мясной общепит;
  • победители проекта «Вкус Белогорья» получат около 30 млн рублей на приобретение фудтраков;
  • осенью запустят проект «Техностарт» с призом в размере 30 млн рублей.

Глава региона отметил, что участники проектов должны видеть всю линейку проектов, из которых могут выбрать подходящую под свои интересы сферу. Кроме того, власти должны рассказать, как успешно реализовать бизнес-идею.

Также в мае этого года участникам СВО и их семьям дадут возможность получить навыки предпринимательства в рамках проекта «Время своих героев». А уже в начале осени начнётся новый этап проекта «Ты в деле», в ходе которого подростков попытаются вовлечь в бизнес-среду.

Действующие же предприниматели смогут поучаствовать в обучении «Бизнес Взлёт», которую реализуют уже в этом году. Первыми участниками проекта станут выпускники «Новых возможностей».

Начинающим белгородским предпринимателям обеспечат «взлёт»?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Проекты#Предприниматели#Белгород#Вячеслав Гладков#Новые возможности#Хорошие новости
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