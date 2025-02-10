Гладков рассказал о реализации четырёх проектов в сфере предпринимательства

Posted 10 февраля, 14:48
Published 10 февраля, 14:48
Modified 10 февраля, 14:50
Updated 10 февраля, 14:50
Так, уже в этом месяце в регионе начинается следующий поток обучения начинающих бизнесменов в рамках проекта «Новые возможности». Есть ряд изменений:
Глава региона отметил, что участники проектов должны видеть всю линейку проектов, из которых могут выбрать подходящую под свои интересы сферу. Кроме того, власти должны рассказать, как успешно реализовать бизнес-идею.
Также в мае этого года участникам СВО и их семьям дадут возможность получить навыки предпринимательства в рамках проекта «Время своих героев». А уже в начале осени начнётся новый этап проекта «Ты в деле», в ходе которого подростков попытаются вовлечь в бизнес-среду.
Действующие же предприниматели смогут поучаствовать в обучении «Бизнес Взлёт», которую реализуют уже в этом году. Первыми участниками проекта станут выпускники «Новых возможностей».